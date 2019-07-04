بعد أيام من إجراء غير مسبوق... الكشف عن "نقطة تحول عسكرية" في قطر

كشفت القيادة المركزية بالجيش الأمريكي، عن "نقطة تحول" في القدرات المروحية الهجومية بالجيش القطري.

وقالت القيادة في تغريدة على صفحتها بتويتر إن "استلام مروحيات الأباتشي هو نقطة تحول في قدرة طائرات الهليكوبتر الهجومية للقوات المسلحة القطرية". الملازم أول مريم يوسف، أول ضابط اتصال خارجي تمثل القوات الجوية القطرية بالقاعدة العسكرية الأمريكية ريد ستون أرسنال.. شراكة حقيقية".

"إن استلام مروحيات الأباتشي هو نقطة تحول في قدرة طائرات الهليكوبتر الهجومية للقوات المسلحة القطرية".الملازم أول مريم يوسف، أول ضابط اتصال خارجي تمثل القوات الجوية 🇶🇦#القطرية بالقاعدة العسكرية🇺🇸الأمريكية ريد ستون أرسنال. #شراكة_حقيقية #سنتكوم #سنتكام @MOD_Qatar @USEmbassyQatar pic.twitter.com/PyjTgGUaac — U.S. Central Command (@CENTCOMArabic) July 3, 2019

وتمتلك المروحية مقدمة مزودة بأجهزة حساسة لرصد الأهداف، إلى جانب نظام للرؤية الليلية، كما أنها تحمل رشاشا من عيار 30 ملم، ويمكن للمروحية حمل أربعة صواريخ وهي عادة ما تكون من طرز مثل "هيل فاير" و"هايدرا".

وكان سلاح الجو الأمريكي، أعلن قبل أيام إرسال مقاتلات من طراز F-22 إلى قاعدة العديد في قطر، وذلك وسط استمرار حالة التوتر مع إيران بعد نحو أسبوع من إسقاط طهران لطائرة مراقبة دون طيار فوق مضيق هرمز قالت إنها اخترقت مجالها الجوي.

وقال سلاح الجو الأمريكي في بيان: "هذه الطائرات ترسل إلى قطر لأول مرة بهدف حماية القوات والمصالح الأمريكية في منطقة عمليات القيادة المركزية بالجيش الأمريكي".