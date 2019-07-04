تسجيل
12:19 04 يوليو/ تموز 2019
مباشر
    بحث
    مخدرات

    المخدرات في العالم العربي... أرقام مخيفة ومسؤولون متورطون

    © Fotolia / Creativa
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    ينشر مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة تقارير دورية عن مستوى تعاطي وإنتاج المخدرات حول العالم، وتظهر أرقام هذه التقارير معدلات مخيفة من حيث المستويات التي وصلت إليها المخدرات في العالم.

    وأكد التقرير الصادر عن مكتب الأمم المتحدة في العام 2018،  أن نحو 275 مليون شخص تعاطى المخدرات مرة على الأقل في جميع أنحاء العالم خلال عام 2016، وأن 450 ألف شخص لقوا حتفهم نتيجة تعاطيها، وأن 31 مليون شخص يحتاجون إلى العلاج..

    انتشار المخدرات في العالم العربي

    وعن انتشار المخدرات في العالم العربي، يؤكد جوزيف حواط، مدير جمعية جاد "شبيبة ضد المخدرات" في لبنان، على غياب الأرقام الرسمية في العالم العربي، لكنها مخيفة في الواقع، ويضيف: كل سنة وفي كل الدول العربية نجد أن الأرقام تتضاعف، ويتزايد أعداد المتعاطين بشكل مخيف، ولا يوجد إحصاء دقيق لعدد المدمنين في العالم العربي، بل نحن نستند إلى أعداد الأشخاص الموقوفين بسبب التعاطي، وهذا لا يعكس الرقم الحقيقي.

    ويتابع: ففي لبنان مثلا انخفض الرقم، بسبب قرار منع إيقاف المدمنين لعدم وجود أماكن في السجون، وهذا السبب الوحيد لانخفاض الرقم، ولكن هذا لا يعني نقص عدد المدمنين.

    وعن الفئة الأكثر تعاطيا للمخدرات يقول حواط: أعمار المدمنين كمعدل وسطي هو بين 16 إلى 23 عاما، وهو أمر مخيف، يضاف إلى ذلك عدد النساء المتعاطين في العالم العربي، بعد أن كانت في وقت سابق موجودة في عالم المخدرات لزراعتها أو إنتاجها، لكن في العامين الأخيرين تقريبا، 22% من مجمل المتعاطين والمروجين هم من النساء، وهذا مؤشر مرعب كون الأنثى هي أم، وهي أساس العائلة.

    بدوره قلل الطبيب النفسي أحمد عياش من لبنان من هذه الأرقام، وأصر على أن الموضوع يحوي القليل من التضخيم، ويقول: الطبقة الأكثر عرضة للمخدرات هم الفقراء في الوطن العربي، وقد يختلف الوضع قليلا في أوروبا، والفئة العمرية للمتعاطي هي بين 16- 30 عاما، وأعتقد أن نسبتهم قليلة، لكن هناك البعض يضخم الأرقام لجلب المساعدات من الدول الأجنبية، أو للترويج لبرامج ذات تمويل معين.

    ويكمل: الموضوع طالما كان على هذا النحو ولم يتغير مع الزمن، إلا أن الحروب كما في سوريا واليمن وليبيا، بالإضافة إلى الأوضاع والفقر في الدول العربية، تشجع على سلوك الطريق اليائس وتعاطي المخدرات.

    أنواع المخدرات  

    يرى رئيس جميعة جاد بأن المخدرات تتعاطى وفقا للموقع الجغرافي، ويشرح: يختلف أنواع المخدرات بحسب البلد، وكل تدولة تمتاز بنوع معين، فعلى مستوى لبنان مثلا أكثر المواد تعاطيا هي الحشيشة، كما الأمر في المغرب أو الجزائر، والقات في اليمن، والبانغو في مصر، والآن توجد مشكلة جديدة وهي حبوب الكبتاغون والتي تأتي من سوريا، وفي آخر 3 سنين في لبنان فقط تم مصادرة 82 مليون حبة كبتاغون، إلا أنه لا يشكل إلا 12% من الضبطيات العالمية.

    أما الدكتور أحمد عياش فيرى أن الموضوع نسبة عامة، وأشار إلى وجود مشكلة إدمان الكحول مثل المخدرات، ويبين: أكبر نسبة استهلاك للمخدرات هي الحشيشة في المرتبة الأولى، بنوعيه القنب الهندي والماريخوانا، ويأتي في المرتبة الثانية الحبوب المخدرة، وتأخذ كبدائل للمواد المورفينية، والتي لا يستطيع المدمنون الوصول إليها بسهولة، فيتم استخدام أدوية مثل ترامان ودينفكسول وغيرها، وفي المرتبة الثالثة الكوكايين أو مشتقاتها من حبوب وغيرها، بالإضافة إلى الكحول، وفي المرتبة الأخيرة نجد الهيرووين.

    المخدرات النباتية

    هناك من يعتبر أن المخدرات ذات الأصل النباتي كالماريخوانا أو القات غير مضرة بالصحة، وحول ذلك يرى جوزيف حواط: حسب منظمة الصحة العالمية جميع هذه الأنواع مخدرات، وكلها مضرة بشكل أو بآخر، فالحشيش أو القنب الهندي تسبب انفصام بالشخصية، وتأثر على الدماغ وجهاز التنفس، واليوم المادة الخطرة في الحشيش هي مادة (TFS)، وقد كانت نسبتها 0.4، ولكنها الآن تتجاوز نسبة 8%، وتبقى آثارها في الجسم لمدة 35 يوما.

    ويتابع: لا يوجد مادة مخدرة لا تؤدي إلى ضرر في جسم الإنسان، فالقات مصنف كمادة مخدرة من قبل منظمة الصحة العالمية، وإن كانت قد صنفته كمخدرات خفيفة، وإنا كخبير لا أرى أن هناك مخدرات خفيفة وأخرى قوية، بل كلها مخدرات وخطرة على الصحة.

    ويؤيد الدكتور عياش هذا الأمر، ويصر على أن جميع أنواع المخدرات هادمة للصحة، ويعلق: هذا كلام المدمنين و(الحشاشين)، وهؤلاء يحورون الحقائق العلمية، فالقنب الهندي يستخدم كدواء علاجي في بعض الأحيان كمرض السرطان مثلا، ويستخدم ضد التأثيرات الجانبية للعلاج الكيميائي، وهذا الكلام صحيح فقط لأهداف وغايات علمية.

    ويستدرك: أما القات قد لا يعتبر مخدر بل هو منبه ومنشط كالكوكايين على سبيل المثال، فالمخدر بالمعنى العام هو مهدئ أما القات فعلى العكس، مثل عدة أدوية أنفيتامينية، وهي ترفع نسبة التركيز والانتباه لدى الشخص، وتأثيرها على الدماغ مشابه جدا لتأثير الكوكايين، والقات يدخل ضمن هذه الخانة.

    علاج المخدرات

    وحول طرق العلاج من المخدرات والتخلص منها، أشار مدير جمعية جاد، إلى أن العملية صعبة جدا، ويتابع: عندما لا يجد المدمن ما يتعاطاه، يتحول للحصول على بدائل، وكل يوم نكتشف مواد جديدة يستخدمها المدمنون، فمن خلال البحث في غوغل يمكن للمتعاطي أن يجد البدائل، أو أنه يستطيع تركيب هذه البدائل في البيت، وكلما وجدنا المضاد والدواء لأحد هذه المواد، نرى أن المدمن قد اكتشف أكثر من 10 مواد أخرى.

    ويكمل: منظمة الصحة العالمية ومكتب مكافحة المخدرات والجريمة في الأمم المتحدة، أعلنوا العام الماضي عن وجود 750 مادة جديدة في الأسواق، اكتشفها المدمنون وبدأوا في استخدامها، ونحن لن نستطيع إيقاف هذه المواد أبدا، كالأدوية والغازات أو غيرها.

    وأشار بدوره الدكتور أحمد عياش إلى أسلوب اتبعته الأمم المتحدة والحكومة اللبنانية، ويوضح: الأمم المتحدة ومكتب مكافحة المخدرات ومنظمة الصحة العالمية نشر في لبنان دواء اسمه سيفوتكس، وهو بديل مورفيني عن الهيروين، فبدل أن يذهب المدمن للبحث عن المخدرات، ويعرض نفسه للأمراض المنقولة بسبب التعاطي.

    ويواصل: يأخذ المدمن هذا الدواء بطريقة قانونية، لكن المشكلة أن هذا الدواء لا يشكل علاج، إنما تعاطي للمواد المورفينية بطريقة شرعية، كذلك الأمر بالنسبة لدواء سيبوكسون، والذي وزعته الحكومة اللبنانية.

    الحلول

    وعن أسلوب مواجهة المخدرات ومنع الناس من الدخول إلى هذا العالم يرى حواط، بأن الوقاية والتوعية هو خير وسيلة، ويقول: يمكن مواجهة المخدرات فقط من خلال حملات التوعية والوقاية، وتقيم الدول العربية التي تمتلك المقدرة المالية مؤتمرات ذات مستوى عالي، وتستقدم الخبراء وتدفع لهم مبالغ طائلة، من أجل محاضرة محضرة بشكل مسبق، ولا يتم تنفيذ أي من التوصيات المدرجة فيها.

    ويتابع: ولو تم صرف ميزانيات هذه المؤتمرات على برامج علاجية ومصحات، لكنا استطعنا ضبط 60-70% من مشكلة الإدمان على المخدرات.

    وأشار: أريد أن أضيف شيء مهم آخر، في الفترة الأخيرة وفي بعض الدول العربية نشهد فضائح كبيرة في عالم تجارة المخدرات، وتورط شخصيات كبيرة في هذه التجارة كقضاة وضباط، وهذا مؤشر خطر جدا، فلا يمكن اللجوء إلى هذا المسؤول لتأمين الحماية من المخدرات، في الوقت الذي يكون هو متورط فيه، إلى جانب الفساد في مؤسسة مكافحة المخدرات نفسها.

    ويكمل حواط: كما يلاحظ في الفترة الأخيرة أن هناك حملات منظمة لتبييض صورة تاجر المخدرات في العديد من وسائل الإعلام، وتحس أن تاجر المخدرات هو روبن هود، وأن الكثير من العائلات والفقراء يتلقون مساعدات منه، وهذا الشيء ينطبع في ذهن المراهقين، وهذا يخلق جيل جديد لا يرى في المخدرات أمرا مضرا، وهذا الأمر خطير جدا.

    بدوره نوه الدكتور أحمد عياش إلى أن المسألة لم تصل إلى الحد الخطر الذي يروج له، ويتحدث: المسألة لا زالت محصورة وغير منتشرة بشكل كبير، وهناك حملات توعية كثيرة، والمواطن العربي أصبح مطلع ومنفتح على الحياة، كما في باقي دول العالم الأخرى، وكما هناك من يروج للخطيئة والمخدرات، هناك أعداد كبيرة تروج للابتعاد عن هذه الأمور.

    ويكمل: من يدخل إلى عالم المخدرات هو بالأصل مضطرب نفسي، ويحتاج إلى علاج عند طبيب نفسي، وقد أضاع الطريق إلى الطبيب، وسقط في عالم المخدرات في طريقه إلى الطبيب لمعالجة اضطرابات النفسية.

    وختم عياش حديثه: الدول العربية لن تستطيع مكافحة المخدرات بالسهولة التي نتخيلها، وأكبر مصدر في العالم هي افغانستان، وأكبر ممر للمخدرات هي إيران ودولنا العربية هي مستهلكة، وقد يعتبر لبنان والمغرب كمنتجين للقنب، فيما يأتي الهيرويين والكوكايين من مناطق أخرى من العالم، وكل هذه الدول فقيرة وليست غنية.

    الكلمات الدلالية:
    أخبار أمريكا الجنوبية, مدمن مخدرات, مخدرات, أخبار افغانستان, أخبار إيران, أخبار سوريا, أخبار العالم العربي, السعودية, أمريكا الجنوبية, افغانستان, العالم العربي, المغرب, إيران, لبنان, سوريا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    إعلان لمجموعة تصاميم ربيع-صيف لعام 1966
    الحنين إلى أزياء الستينيات: أناقة الفتيات السوفيتيات
    التعاون الصيني التركي
    التعاون المتبادل بين تركيا والصين
    راجمات جولان-1000
    راجمات "جولان-1000"
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك