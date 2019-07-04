وفاة 5 سوريين غرقا في جبلة وسد الرستن (فيديو)

توفي 5 سوريين غرقا في منطقتي جرجيسة في محافظة حماة ومنطقة جبلة في محافظة اللاذقية، حيث غرق طفلان وأختهما الشابة في سد الرستن، بينما غرق شابان في "السدة المائية" في ريف جبلة.

وقالت وكالة "سانا" أن ثلاثة أخوة (طفلان وامرأة) توفوا بعد غرقهم في سد الرستن جنوب قرية جرجيسة بمحافظة حماة الليلة الماضية.

ونقلت الوكالة عن مصدر في الشرطة، اليوم الخميس، أن حادث الغرق وقع خلال زيارة طفلين لأختهما المتزوجة والمقيمة في قرية جرجيسة الواقعة على الطرف الشمالي الغربي لسد الرستن حيث سقطا في جسم السد أثناء اللعب بالقرب منه ما دفع بأختهما للقفز في المياه ومحاولة إنقاذهما ما أدى إلى غرقهم جميعا.

وأشار المصدر إلى أنه تم انتشال جثماني الطفلين مساء أمس وجثمان المرأة صباح اليوم ونقلهم إلى مشفى حماة الوطني.

من جهة ثانية أفادت نشرت "شبكة أخبار جبلة الأولى" أن شابين من قرية بشيلي في ريف جبلة وهما الملازم جعفر عبد الكريم علي (22 سنة) واِبن عمه المساعد أول يائل جودت علي (32 سنة) توفيا غرقاً في السدة المائية في قرية بسمالخ.

وذكرت أنه تم انتشال الجثامين من قبل وحدة الغطس التابعة لفوج إطفاء اللاذقية.