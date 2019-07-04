بدء إطلاق سراح أسرى جيش تحرير السودان البالغ عددهم 235 سجينا

وأصدر رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان قرارا بالعفو العام عن 235 من سجناء جيش تحرير السودان.

وقال المجلس العسكري الانتقالي في بيان، مساء أمس الأربعاء: "أصدر الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان القرار رقم 230 لسنة 2019 بالعفو العام عن أسرى حركة جيش تحرير السودان".

وأضاف البيان أن القرار صدر "بعد التشاور مع وكيل وزارة العدل المكلف، تحقيقاً لمبدأ حسن النية تجاه الحركات المسلحة وصولاً للسلام الشامل في السودان".

وأوضح البيان: "نص القرار على العفو عن المتهمين الأسرى من حركة جيش تحرير السودانالبالغ عددهم 235 أسيراً، وإطلاق سراحهم فوراً ما لم يكونوا مطلوبين في أي إجراءات قانونية أخرى، وذلك اعتباراً من تاريخ صدوره".

يأتي ذلك بعد تقارير صحفية أفادت بأنه يجري الترتيب حاليا للقاء بين نائب رئيس المجلس العسكري، محمد حمدان دقلو، ورئيس حركة "العدل والمساواة" جبريل إبراهيم.

اطلاق سراح المعتقلين لحركة جيش تحرير السودان.#مواكب_يوليو_الظافرة pic.twitter.com/jSESla6jIs — M U H A M M E D 💡. (@muhammed_14_) July 4, 2019

قالت مصادر لـصحيفة "الانتباهة" السودانية، أمس الأربعاء، إن ترتيبات عالية المستوى تجري في إحدى العواصم الأفريقية للقاء حميدتي وجبريل.

وأشارت المصادر إلى أن لقاء حميدتي وجبريل يأتي استكمالاً لجهود التواصل مع الحركات المسلحة التي بدأت في أنجمينا بين المجلس ورئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي، وأوضحت أن بدء التفاوض بين الطرفين سيبدأ الأسبوع المقبل في أنجمينا.

وتوقعت الصحيفة السودانية أن يتم التوصل المجلس العسكري السوداني لتفاهمات مع الفصائل المسلحة في إطار اتفاق سلام نهائي.

وتوجه حميدتي إلى إريتريا، أول من أمس الثلاثاء، في زيارة رسمية تستغرق يومين، بعد تلقيه دعوة رسمية من الرئيس الإريتري أسياسي أفورقي.

وقالت صفحة المجلس العسكري الانتقالي بالسودان على موقع فيسبوك، إن حميدتي يبحث خلال الزيارة مسار العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها وملفات السلام مع الحركات المسلحة في السودان.