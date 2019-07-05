المجلس العسكري والمعارضة في السودان يتوصلان لاتفاق لاقتسام السلطة خلال المرحلة الانتقالية

أعلنت القيادية في قوى الحرية والتغيير، مرفت حمد النيل، اليوم الجمعة، أنه تم الاتفاق حول رئاسة دورية للمجلس السيادي بين العسكريين والمدنيين خلال الفترة الانتقالية.

موسكو — سبوتنيك..وكشفت ميرفت حمد النيل، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، أنه "تم الاتفاق لرئاسة دورية للمجلس السيادي بين العسكريين والمدنيين".

من جانبه، قال الوسيط الإفريقي، محمد حسن لباد أنه "تم الاتفاق بين المجلس العسكري الإنتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير عل إقامة تحقيق دقيق وشفاف وطني مستقل للأحداث الأخيرة في البلاد".