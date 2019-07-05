صحيفة: الخليجيون يغادرون بكثافة منطقة عاليه في جبل لبنان

شهد لبنان حادثة أمنية جديدة كادت أن تشعل شرارة الحرب الداخلية من جديد بين اللبنانيين، وذلك بعد اشتباك مسلح وتعرض وزير لبناني لإطلاق نار خلال قيامه بجولة سيارة في منطقة جبل لبنان.

وكشفت صحيفة "السياسة" الكويتية أن حادثة الجبل التي حصلت أربكت الوضع السياحي في جبل لبنان، ما استدعى بعض السياح إلى مغادرة فنادقهم وبيوتهم في تلك المنطقة خوفا على حياتهم وعائلاتهم.

وأشارت الصحيفة إلى أن حالات مغادرة كثيفة لخليجيين سجلت في اليومين الماضيين من منطقة عاليه المجاورة لمنطقة قبرشمون التي حصلت فيها الحادثة.

يذكر أن موكب وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب قد تعرض لإطلاق نار في منطقة قبرشمون، عاليه، خلال احتجاج أنصار الحزب التقدمي الإشتراكي على جولة رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية جبران باسيل للمنطقة، ما أدى إلى سقوط قتيلين من مرافقي الوزير صالح الغريب.