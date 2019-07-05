الأردن يوضح حقيقة إعلان تجنيد الإناث

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي إعلان نسب لإدارة شؤون الأفراد حول تجنيد عدد من الإناث عسكريا.

ونفى الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام صحة ذلك الإعلان تماما، حسبما نقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وأكد الناطق الإعلامي أن كافة الإعلانات الخاصة بمديرية الأمن العام يتم نشرها من خلال الصحف اليومية والمواقع الرسمية الخاصة بها.

وكان مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا بيانا حول تجنيد عدد من الإناث لحساب إدارة السير المركزية وإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل وموسيقات الأمن العام والمراكز الحدودية.