عملية ناجحة للاستخبارات السورية في عمق ريف إدلب (صور)

نقل موقع "مراسلون" السوري عن مصادر عسكرية تأكيدها تنفيذ مجموعة من العناصر التابعة للاستخبارات السورية عملية نوعية ضد الفصائل الإرهابية في عمق ريف إدلب في منطقة جبل الأربعين.

وأوضح المصدر أن مجموعة من الأشخاص الموالين للدولة السورية والعاملين لدى الاستخبارات السورية قامت بتفجير مستودع ذخيرة يتبع للمجموعات الإرهابية المسلحة، حيث عملت العناصر على تفجير المستودع وتوثيق العملية بالصور.

ونشرت صفحة "عشاق النصر" على موقع "فيسبوك" صورا من العملية النوعية، أظهرت انفجارا ودخانا يتصاعد من مبنى قالت إن المسلحين اتخذوا منه مستودعا للأسلحة والذخيرة، مشيرة إلى أنه تم تنفيذ العملية يوم أمس وجرى التريث في نشر الصور لضرورات أمنية.

وبحسب الموقع، فقد سببت العملية النوعية جدلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي المعارضة، وذلك بعد انتقال العمليات الاستخبارية من تصوير المقرات والمناطق الخاضعة لسيطرة "النصرة"، إلى التنفيذ العملي والاستهدف المباشر.

وكان الجيش السوري بدأ في الآونة الأخيرة ما أسماه مصدر عسكري بحرب الاستنزاف ضد الفصائل المسلحة في إدلب والشمال السوري، بهدف استنزاف قوى "النصرة" وحلفاءها عن طريق الاستهداف بكل الوسائل وأهمها سلاح الجو والاستهداف الصاروخي والمدفعي، الذي وسع غاراته لتصل إلى الريف الحلبي أيضا.