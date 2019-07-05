ردود فعل غير متوقعة بعد قرار مفاجئ من تركي آل الشيخ

أثار قرار مفاجئ من رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودي، المستشار تركي آل الشيخ، اليوم الجمعة، ردود فعل غير متوقعة من جانب متابعيه.

وفور أن أعلن آل الشيخ، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، عن رقم هاتف يحمله، وأشار إلى أنه خصصه لاستقبال مقترحات حول موسم الرياض، فوجئ بتهافت المكالمات والرسائل عليه، والتي اتسم غالبيتها بطلبات مساعدات مادية.

أكد تركي آل الشيخ، أنه لن يتجاوب إلا مع ما يخص هذه الفعاليات، قبل أن تنهال عليه المكالمات والرسائل.

لن استخدم الا الواتس اب ولن اتجاوب الا مع مقترحات وفعاليات ومطاعم ومقاهي لموسم الرياض فقط… الرجاء عدم ارسال شيئ اخر👍 — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) July 5, 2019

وغرد في البداية قائلا: "سأخصص الرقم 0550788777 لتلقي مشاركاتكم في موسم الرياض وسيكون معي شخصيا ولن أتجاوب الا بما يخص موسم الرياض فقط، ️مرحبا بكم".

كيف اشوف الاقتراحات ؟! pic.twitter.com/OtgiqE5Ks7 — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) July 5, 2019

وبعد انهيال المكالمات والرسائل عليه، علق: "كيف أشوف الاقتراحات؟!"، قبل أن ينشر مقطع فيديو آخر يظهر عدد الرسائل التي استلمها ومازال يتوافد عليه المزيد منها.