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18:48 05 يوليو/ تموز 2019
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    السعودية تكشف سبب منع أحد كبار مستثمريها من مغادرة مصر

    © AFP 2019 / STR
    العالم العربي
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    كشفت المملكة العربية السعودية عن سبب منع السلطات المصرية، أحد كبار مستثمريها، من مغادرة البلاد، على الرغم من صدور قرار بالعفو الصحي عنه وإخلاء سبيله.

    أوضحت سفارة السعودية في العاصمة المصرية القاهرة، في بيان لها أمس الخميس، أن سفيرها أسامة نقلي، التقى المستثمر السعودي، مبارك الغامدي، وأبناءه أكثر من مرة خلال العام الجاري، وقدم الدعم القانوني المطلوب له، كما أنه تم التعامل مع الجوانب الإنسانية لحالته.

    وقالت ""إشارة إلى ما يتداول بشأن قضية المواطن السعودي مبارك بن علي بن أحمد الغامدي الصادر بحقه عدة أحكام قضائية، تود السفارة أن توضح أنه بحسب توجيهات القيادة الكريمة للمملكة العربية السعودية، تولي سفارة المملكة العربية السعودية في القاهرة اهتماما كبيرا بجميع القضايا التي يتعرض لها المواطنون السعوديون، وتقدم كافة أشكال الدعم القانوني والإنساني للمواطنين المقيمين منهم والزائرين والمستثمرين بجمهورية مصر العربية الشقيقة دون استثناء، وتحظى هذه القضايا بمتابعة شخصية من سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية الذي يخصص يوم الثلاثاء من كل أسبوع موعدا لمقابلة المواطنين والتعرف على مشكلاتهم ومساعدتهم، بما في ذلك قضية المواطن مبارك بن علي بن أحمد الغامدي".

    وأضافت أن 9 قضايا من أصل 13، تتنوع ما بين التزوير والغش التجاري اتهم فيها مبارك قد حلت، لكن يزال العمل جاريا لتقديم الدعم القانوني له في القضايا الـ 4 التي تنظرها المحاكم المصرية.

    المرأة السعودية
    © AFP 2019 / FAYEZ NURELDINE
    السفارة السعودية في القاهرة تتحدث عن دور المرأة في مشروع للملك سلمان
    وقالت: "تم الالتقاء بالمواطن مبارك بن علي بن أحمد الغامدي وابنائه الكرام أكثر من مرة خلال هذا العام، وتم تقديم الدعم القانوني المطلوب له، كما تم التعامل مع الجوانب الإنسانية لحالة المواطن، وبفضل الله سبحانه وتعالى تم الانتهاء من حل عدد 9 قضايا من بين 13 قضية (تزوير — غش تجاري) اتهم فيها السيد/ مبارك، ولا يزال العمل جارٍ لتقديم الدعم القانوني له للأربعة قضايا الأخرى التي تنظرها المحاكم المصرية ولم يتم الانتهاء منها حتى الآن".

    وأردفت السفارة قائلة "حيث أنه صدرت على المواطن مبارك بن علي بن أحمد الغامدي أحكام بالسجن، فبفضل الله سبحانه وتعالى أسفرت جهود السفارة القانونية لدى الجهات المصرية المختصة بالإفراج الصحي المشروط بعدم السفر عن المواطن في يناير من العام 2019 حتى يتم الانتهاء من بقية القضايا المتهم فيها والمنظورة امام المحاكم والجهود لا تزال قائمة بعون الله تعالى"، مشيرة إلى أن المواطن مبارك الغامدي من المواطنين المستثمرين بجمهورية مصر العربية منذ العام 2007".

    وكانت الشرطة المصرية اعتقلت المستثمر السعودي، مبارك الغامدي، في شهر رمضان قبل الماضي بمحافظة الإسكندرية، بعد اتهامه بعدة قضايا، بينها بيع مياه غير صالحة للشرب.

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