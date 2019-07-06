بعد بابل العراقية... دولة خليجية تدخل في قائمة التراث العالمي

صوتت لجنة التراث العالمي، التابعة لليونسكو، اليوم السبت، لإضافة دولة خليجية إلى قائمة التراث العالمي.

واختارت اللجنة أن تضم "مدافن دلمون" في البحرين، إلى قائمة التراث العالمي، مشيدة بالمقابر "لخصائصها الفريدة عالميا"، بحسب وكالة "فرانس برس".

وتم إدراج "مدافن دلمون البحرينية" في قائمة التراث العالمي، إلى جانب 6 مواقع ثقافية جديدة، هي أستراليا والصين والهند وإندونيسيا واليابان وجمهورية لاو الديمقراطية، فى قائمة اليونسكو للتراث العالمي.

وتتكون مدافن دلمون، التي شيدت بين عامي 2050 و1750 قبل الميلاد، من 21 موقعا أثريا تقع فى الجزء الغربى من الجزيرة، وتعد 6 من هذه المواقع مقابر تتألف من عشرات إلى عدة آلاف من المدافن، إذ يبلغ إجمالى عددها 11774 قبرا تتخذ شكل أبراج أسطوانية منخفضة.

وتشمل المواقع الـ 51 الأخرى، 17 مقبرة ملكية شيدت على شكل أبراج منفصلة مكونة من مستويين، وتقف هذه المدافن شاهدا على ازدهار حضارة دلمون في وقت مبكر فى الألفية الثانية قبل الميلاد، إذ اكتسبت البحرين أهمية اقتصادية كمركز تجاري، الأمر الذى أتاح للسكان تطوير تقاليد دفن معقدة لجميع السكان.

نهنئ مملكة البحرين الشقيقة بإدراج “تلال مدافن دلمون” على قائمة التراث العالمي ليصبح ثالث موقع للمملكة على لائحة اليونسكو.. ونبارك للشيخة مي آل خليفة وفريق عملها على هذا المنجز الحضاري المشرف. pic.twitter.com/zYNi1rXBSl — نورة الكعبي (@NouraAlKaabi) July 6, 2019

وتتميز هذه المدافن بخصائص فريدة من نوعها على مستوى العالم من حيث عددها وكثافتها وحجمها، وكذلك تفاصيل بناءها على غرار حجرات الدفن المجهزة بالأقبية.

يأتي إدراج "مدافن دلمون البحرينية"، بعد يوم من إدراج مدينة بابل التاريخية العراقية، على لائحة التراث العالمي خلال مؤتمر لجنة التراث العالمي، الذي نظمته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) في باكو.