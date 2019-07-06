ناطق قوات صنعاء: أنصار الله تكشف غداً عن أسلحة جديدة

أعلن الناطق باسم القوات المسلحة الموالية لجماعة أنصار الله "الحوثيين"، العميد يحيى سريع، اليوم السبت، أنه سيتم غداً الكشف عن أسلحة جديدة بينها صاروخ باليستي مجنح.