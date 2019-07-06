"أنصار الله" تكشف غداً عن أسلحة جديدة بينها صاروخ باليستي مجنح

أعلن الناطق باسم القوات المسلحة الموالية لجماعة أنصار الله "الحوثيين"، العميد يحيى سريع، اليوم السبت، أنه سيتم غداً الكشف عن أسلحة جديدة بينها صاروخ باليستي مجنح.

القاهرة — سبوتنيك. وقال العميد سريع، في بيان مقتضب على صفحته الرسمية في "فيسبوك": "القيادة العامة للقوات المسلحة ستفتتح غداً معرض الشهيد الرئيس صالح الصماد، وسيتم في المعرض إزاحة الستار عن أسلحة جديدة منها صاروخ باليستي مجنح، والكشف عن جديد الصناعات الحربية لسلاح الجو المسير".

كان العميد سريع قد أعلن، في بيان أواخر الشهر الماضي، أنه سيتم الكشف عن أسلحة جديدة مزودة بتقنيات متطورة ستحدث، برأيه، "تحولاً مهماً في المعركة ضد الجيش اليمني وقوات التحالف الذي تقوده السعودية".

وقال سريع: "قريبا جدا تزيح القوات المسلحة الستار عن آخر إنتاجات الصناعة الحربية من الأسلحة المختلفة وعلى رأسها الصواريخ الباليستية والمجنحة وسلاح الجو المسير".

وتقود السعودية، منذ آذار/مارس 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، يقوم بعمليات عسكرية ضد مواقع الحوثيين دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها الجماعة أواخر عام 2014.

وبالمقابل تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات متواصلة بطائرات دون طيار، وصواريخ باليستية تستهدف قوات سعودية داخل اليمن، وبداخل الأراضي السعودية.

وتسببت الغارات الجوية للتحالف، وكذلك القصف المتبادل، بسقوط مئات الآلاف من المدنيين والعسكريين، بين قتلى وجرحى؛ فضلا عن تدمير البنية التحتية لليمن، وانتشار الأوبئة والأمراض، والمجاعة في بعض المناطق، وبات نحو 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد سكان اليمن، بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية.