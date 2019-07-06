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20:53 06 يوليو/ تموز 2019
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    رئيس المجلس الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان

    البرهان: لا خاسر في اتفاق 5 يوليو ونتعهد بحمايته وتنفيذه

    © AFP 2019 / SUDAN NEWS AGENCY
    العالم العربي
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    الموضوع:
    الفترة الانتقالية في السودان (67)
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    أكد رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، أنه يعتبر أنه لا خاسر في الاتفاق الذي تم توقيعه أمس الجمعة، بين المجلس وقوى المعارضة في السودان، مشددا أن المجلس العسكري يتعهد بحماية ما تم الاتفاق عليه وتنفيذه.

    وقال "البرهان" في كلمة بثها تلفزيون السودان، اليوم السبت، "إننا نعتبر اتفاقية 5 تموز/ يوليو مع قوى الحرية والتغيير لا أحد خاسر فيه وستكون لمحاربة الفساد والمفسدين وموجة ضد الجهوية والحزبية وطرح السودان الجديد وحكم سيادة دولة القانون رئيس المجلس العسكري الانتقالي"، بحسب وكالة الأنباء السودانية (سونا).

    وأضاف البرهان "نتعهد في المجلس العسكري حماية ما تم الاتفاق عليه، ونحرص على تنفيذه، سنعمل مع شركاؤنا في قوى الحرية والتغيير بتعاون وثيق، فالشراكة كانت هدفنا المعلن".

    وكان الوسيط الأفريقي، محمد حسن لباد، قد أكد، اليوم الجمعة، أنه تم الاتفاق بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير على إقامة تحقيق دقيق وشفاف وطني مستقل لكل الأحداث التي حدثت في البلاد خلال الأسابيع الأخيرة في البلاد.

    وقال لباد في مؤتمر صحفي: "تم الاتفاق بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير على إقامة تحقيق دقيق وشفاف وطني مستقل لكل الأحداث التي وقعت في البلاد خلال الأسابيع الأخيرة في البلاد".    

    رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد يلتقي رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن للتوسط في الأزمة السياسية التي أعقبت الإطاحة بالرئيس عمر البشير
    © REUTERS / Mohamed Nureldin Abdallah
    رئيس وزراء إثيوبيا يعلق على الاتفاق السوداني ويتحدث عن "المهارات الدبلوماسية"
    وأضاف لباد: "تم الاتفاق على تشكيل مجلس سيادة برئاسة بالتناوب بين العسكريين والمدنيين لفترة انتقالية لمدة 3 سنوات أو تزيد قليلة وإقامة حكومة مدنية ذات كفاءات وطنية مستقلة ورئيس وزراء بذات الصفات".

    وأشار لباد إلى أنه تم اتفاق الطرفان على العمل بمسؤولية لاتخاذ الإجراءات لتهيئة الأجواء الوطنية للتصالح وألوفا لأجل الشعب السودان.

    ويدير المجلس العسكري الانتقالي شؤون السودان منذ عزل الرئيس السابق عمر البشير في الحادي عشر من نيسان/ أبريل الماضي، إثر احتجاجات شعبية واسعة، لتستمر الاحتجاجات ضد المجلس للمطالبة بنقل السلطة للمدنيين.

    ووصلت المحادثات بين المجلس العسكري والمعارضة إلى طريق مسدود في ظل خلافات عميقة بشأن تشكيل المجلس السيادي المنوط به تسيير المرحلة الانتقالية.

    واقتحمت قوات نظامية سودانية، في الثالث من حزيران/يونيو الماضي، ساحة اعتصام القوى المعارضة أمام القيادة العامة للجيش بوسط العاصمة الخرطوم وفضت اعتصامهم بالقوة، ما أسفر عن وقوع أكثر من 100 قتيل.

    الموضوع:
    الفترة الانتقالية في السودان (67)

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    الكلمات الدلالية:
    احتجاجات السودان, أخبار السودان, المجلس العسكري السوداني, عبد الفتاح البرهان, السودان
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