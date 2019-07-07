عراقيات من ضحايا "داعش" يعالجن في إسرائيل

نشرت صفحة تابعة للخارجية الإسرائيلية صورا تقول إنها لعراقيات يعالجن في إسرائيل من آثار أسرهن لدى تنظيم "داعش" الإرهابي.

وقالت صفحة "إسرائيل بالعربية" إن نساء عراقيات تعرضن لأهوال تنظيم داعش وتعملن في منظمات الإغاثة، بمن فيهن إيزيديات أسرهن تنظيم "داعش" الإرهابي، شاركن في برنامج تدريبي خاص لعلاج الصدمات المعقدة في دولة إسرائيل.

شاركت نساء من العراق🇮🇶 تعرضن لأهوال تنظيم داعش وتعملن في منظمات الإغاثة، بمن فيهن ايزيديات أسرهن داعش، في برنامج تدريبي خاص لعلاج الصدمات المعقدة في دولة إسرائيل🇮🇱.

وصل الوفد الى اسرائيل بمساعدة وزارة الخارجية الاسرائيلية وحل ضيفا على جامعة بار ايلان ومنظمة ايسرائيد لمدة اسبوعين pic.twitter.com/m6B7rlxjI4 — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) ٧ يوليو ٢٠١٩

​ونشرت الصفحة صورا للمشاركات التي تقول إنهن عراقيات، وأخفت وجوههن.

ولم تحدد الصفحة وقت الصور، لكنها قالت إن الوفد وصل إلى إسرائيل بمساعدة وزارة الخارجية الإسرائيلية وحل ضيفا على جامعة بار إيلان ومنظمة إيسرائيد لمدة إسبوعين.