الجيش الليبي يعلن تدمير ثلاثة دبابات للوفاق جنوب طرابلس

أعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابع للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، الأحد، تدمير ثلاثة دبابات عسكرية تابعة لقوات لحكومة خلال مواجهات اندلعت منذ فجر اليوم بين الجيش الوطني الليبي وقوات الوفاق جنوب العاصمة طرابلس.

بنغازي — سبوتنيك. وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة في بيان صحفي حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه إن "قوات الجيش الليبي تدمر3 دبابات للعصابات الإرهابية في محور وادي الربيع ومثلت فاطمة الزهراء في منطقة خلة الفرجان جنوب طرابلس".

وأعلن الجيش الليبي صد هجوم لقوات حكومة الوفاق الوطني، اليوم الأحد، بمنطقة الأحياء البرية جنوب طرابلس.

وأكد مسؤول المركز الإعلامي للواء 73 مشاة التابع للجيش الليبي المنذر الخرطوش في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك" في وقت سابق اليوم على أن الاشتباكات مستمرة منذ ساعات الفجر الأولى حتى الآن، في منطقة الأحياء البرية، في محاولة للميلشيات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق التقدم مؤكدا بأن وحدات اللواء 73 قامت بصد هذا الهجوم وقُتل أكثر من 14 من صفوف قوات حكومة الوفاق.

وتوقفت حركة الملاحة الجوية في مطار معيتيقة الدولي المطار الوحيد العامل في العاصمة طرابلس بسبب سقوط قذائف بالقرب من مدرج الطائرات.

وذكر المطار في بيان صحفي على فيسبوك منذ قليل أنه جرى توجيه طائرة طيران البراق القادمة من مطار تونس قرطاج الدولي لمطار مصراتة الدولي بعد إغلاق المجال الجوي بمطار معيتيقة الدولي لحين إشعار آخر، وذلك عقب سقوط قدائف بمطار معيتيقة الدولي.