الجيش الليبي: مقتل 14 مسلحا وأسر آخر من قوات حكومة الوفاق جنوب طرابلس

كشف مسؤول المركز الإعلامي للواء 73 مشاة التابع للقيادة العامة للجيش الوطني الليبي، المنذر الخرطوش، أن الوحدات العسكرية تصدت لهجوم قوات حكومة الوفاق في منطقة الإحياء البرية لأكثر من 6 ساعات متواصلة منذ فجر أمس الأحد.

بنغازي — سبوتنيك. وقال الخرطوش في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك" إن "الوحدات العسكرية القتالية التابعة للواء 73 مشاة بإمرت اللواء علي القطعاني تصدت لهجوم المليشيات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق صباح أمس الأحد في منطقة الأحياء البرية جنوب طرابلس واستمرت المواجهات لأكثر من 6 ساعات".

وأضاف مسؤول المركز الإعلامي أنه "في معركة الأحياء البرية كان هناك العديد من القتلى في صفوف المليشيات المسلحة في طرابلس"، مؤكداً أن "عدد قتلاهم تتجاوز 14 شخصاً قد تم أسر واحد منهم اسمه الهادي سالم سعيد لعجيلي مواليد 1986 من سكان منطقة الدريبي بطرابلس ويتبع مجموعة عبدالحميد المضغوط".

وأوضح المسؤول أن "المليشيات المسلحة الإرهابية قامت بالهجوم على نقاط عدة في ظل القوات المسلحة بالأيام الماضية ولم تنجح في بسيط سيطرتها على نقطة واحدة، وستشهد الساعات القادمة تغيير كبير في مجريات الحرب بالمناطق المحيطة بالعاصمة طرابلس".

وأكد الخرطوش على أن "الوضع ممتاز جدا في منطقة الأحياء البرية وهي مؤمنة بالكامل في ظل وحدات اللواء 73 مشاة الذي يعلن الجاهزية الكاملة والاستعداد لتلقي الأوامر للتحرك المباشر في المهام المنصوص عليها من قبل القيادة العامة للقوات المسلحة".

وتحركت كتائب عسكرية كبيرة تابعة للجيش الوطني الليبي لأول مرة للمشاركة في عملية طوفان الكرامة في غرب ليبيا.

وقالت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الجمعة الماضية إن قد تحركت كتائب عسكرية ضمن الموجة الثانية للمشاركة في العمليات القتالية، إذ تضم هذه الموجة مجموعة من الكتائب العسكرية تُشارك لأول مرة منذ انطلاق عملية طوفان الكرامة وكتائب عسكرية أخرى كانت ضمن عمليات تحرير بنغازي و درنة و لها خبرة كبيرة في التعامل مع الجماعات الإرهابية.

وكان الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر قد أعلن في الرابع من نيسان/ أبريل الماضي إطلاق عملية للقضاء على الجماعات المسلحة والمتطرفة التي وصفها بـ "الإرهابية" في العاصمة طرابلس، والتي تتواجد فيها حكومة الوفاق المعترف بها دوليا برئاسة فائز السراج، الذي أعلن ما أسماها "حالة النفير" لمواجهة الجيش واتهم حفتر بـ "الانقلاب على الاتفاق السياسي لعام 2015".