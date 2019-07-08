الكويت ترد على صور "تشقق المباني والطرق" إثر الهزة الأرضية

نفت عدة وزارات وهيئات كويتية معنية وقوع أية أضرار بسبب الهزة الأرضية، التي وقعت صباح اليوم الاثنين، بعد تداول عدد من الصور على مواقع التواصل الاجتماعي.

قالت الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل إن الزلزال كان عمقه 10 كم ووقع على بعد 256 كم من مدينة الكويت.

وأصدرت عدة وزارات ومديريات لمكافحة الحرائق في الكويت تصريحات لتأكيد عدم الإبلاغ عن أية أضرار بسبب الهزة الأرضية.

فأكدت وزارة الكهرباء والماء الكويتية، أن الشبكة لم تتأثر بالهزة الأرضية التي تعرضت لها البلاد، صباح اليوم الاثنين.

وقال وكيل الوزارة محمد بوشهري لوكالة "كونا" الكويتية" إن جميع المنشآت والمحطات التابعة للوزارة تعمل بشكل طبيعي ولم تتأثر بالهزة الأرضية.

وأكدت الإدارة العامة للإطفاء في بيان، نقلته وكالة الأنباء الكويتية أن الصور المتداولة حول تشققات في أحد المباني في العاصمة الكويت مجرد انعكاس لأشعة الشمس على المبنى ولا علاقة لها بالهزة الأرضية.

الكويت.. الإطفاء ترد على صور تشققات المباني بعد… https://t.co/Y1S8M9GZNd pic.twitter.com/Vb7RSXScL3 — مصريون في الكويت (@egkwnet) July 8, 2019

كما أكدت وزارة الداخلية أنها لم تتلق أي بلاغات عن وقوع أي أضرار مادية نتيجة الهزة الأرضية، مؤكدة أنها تلقت بلاغات تتعلق فقط بالاستفسار عن سبب الهزة.

وشعر سكان الكويت، صباح اليوم، بهزة أرضية تأثرا بالزالزل الذي ضرب إيران بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر، والذي يبعد مركزه 84 كم شرقي إيران، حسبما قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.