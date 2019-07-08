الكويت ترد على صور "تشقق المباني والطرق" إثر الهزة الأرضية

وأصدرت عدة وزارات ومديريات لمكافحة الحرائق في الكويت تصريحات لتأكيد عدم الإبلاغ عن أية أضرار بسبب الهزة الأرضية.
فأكدت وزارة الكهرباء والماء الكويتية، أن الشبكة لم تتأثر بالهزة الأرضية التي تعرضت لها البلاد، صباح اليوم الاثنين.
وقال وكيل الوزارة محمد بوشهري لوكالة "كونا" الكويتية" إن جميع المنشآت والمحطات التابعة للوزارة تعمل بشكل طبيعي ولم تتأثر بالهزة الأرضية.
شاهد الان— fatima (@fateema123456) July 8, 2019
صور أولية لزلزال الكويت #زلزال_الكوُيت
هنا الصور https://t.co/mqzVF5Rl9l pic.twitter.com/anvTcGb2p0
وأكدت الإدارة العامة للإطفاء في بيان، نقلته وكالة الأنباء الكويتية أن الصور المتداولة حول تشققات في أحد المباني في العاصمة الكويت مجرد انعكاس لأشعة الشمس على المبنى ولا علاقة لها بالهزة الأرضية.
الكويت.. الإطفاء ترد على صور تشققات المباني بعد… https://t.co/Y1S8M9GZNd pic.twitter.com/Vb7RSXScL3— مصريون في الكويت (@egkwnet) July 8, 2019
كما أكدت وزارة الداخلية أنها لم تتلق أي بلاغات عن وقوع أي أضرار مادية نتيجة الهزة الأرضية، مؤكدة أنها تلقت بلاغات تتعلق فقط بالاستفسار عن سبب الهزة.
وشعر سكان الكويت، صباح اليوم، بهزة أرضية تأثرا بالزالزل الذي ضرب إيران بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر، والذي يبعد مركزه 84 كم شرقي إيران، حسبما قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.
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