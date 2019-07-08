الكشف عن اللوحة الجديدة للسيارات في سوريا (صورة)

كشفت صفحة "رئاسة مجلس الوزراء" في سوريا عن اللوحة الجديدة للسيارات في سوريا التي تنوي وزارة النقل تطبيقها.

نشرت صفحة "رئاسة مجلس الوزراء في سورية" على "فيسبوك" صورة اللوحة التي قالت إنها تمثل النموذج الجديد للوحات السيارات التي يُعمل عليها حالياً من قبل وزارة النقل في سوريا.

وأضافت الصفحة أنه بموجب اللوحة الجديدة سيتم إلغاء أسماء المحافظات من اللوحات وإضافة رقم جديد في اللوحة لتصبح /7/ أرقام، على أن يتم تنفيذ المشروع خلال سنتين ويشمل جميع اللوحات في سورية.

وكان موقع "الوطن أون لاين" أفاد أن وزير النقل السوري علي حمود أعلن أن الوزارة تعمل على مشروع جديد يهدف لاستبدال لوحات السيارات الموجودة حاليا بلوحات أخرى تراعي أفضل المواصفات والمعايير العالمية، وأن اللوحات الجديدة ستكون بمواصفات فنية عصرية وعلامات عالية للأمان والجودة بشكل يراعي المعايير العالمية.