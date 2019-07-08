أمين عام حركة الجهاد والبناء: "الحشد الشعبي" قوة مستقلة تابعة للحكومة

قال أمين عام حركة "الجهاد والبناء" المنضوية في "الحشد الشعبي"، حسن الساري، إنه لا يوجد قرار لدمج الحشد مع القوات المسلحة، مشيرا إلى أن الحشد قوة مستقلة تابعة للحكومة وتحت قيادة القائد العام للقوات المسلحة، لافتا إلى أن القرار كان يقضي بإيجاد أماكن خاصة للحشد الشعبي، قريبة للجبهات وإبعاد التدخلات السياسية عن الحشد.

وحول تنفيذ ما جاء في الأمر الديواني من إخلاء المدن من مقرات الحشد، أكد أمين عام حركة "الجهاد والبناء"، أن الأمر الديواني أعطي مهلة حتى نهاية الشهر الجاري، مشيرا إلى أن عملية التنقل تحتاج لأكثر من شهر لبناء معسكرات جديدة للحشد حتى ينتقل بالكامل.

وأوضح أن، "أكثر من ستة ألوية تابعة للحشد الشعبي تشارك مع القوات المسلحة في عملية "إرادة النصر"، التي أطلقتها القوات العراقية ضد "داعش" على الحدود السورية العراقية.

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وأضاف أن المعركة مستمرة لتطهير ثلاث محافظات، مضيفا أنه لا توجد حتى الآن أية خسائر في صفوف "الحشد الشعبي" والجيش العراقي ولا تزال القوات تتقدم وبنجاح محققة أهدافها للقضايا على خلايا تنظيم "داعش" الإرهابي المتسترة في هذه المنطقة.