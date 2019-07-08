تونس أول بلد عربي يشهد مبادرة "الطريق إلى مكة"

قال سفير المملكة العربية السعودية لدى تونس، محمد بن محمود العلي، إن هذه السنة ستشهد انطلاق مبادرة "الطريق إلى مكة" وإن تونس ستكون أول بلد عربي سيشهد التجربة.

وأوضح السفير السعودي، في تصريح لجريدة "المصور"، أن هذه المبادرة تعتمد على حضور فريق عمل سعودي يمثل كافة القطاعات التي لها علاقة بالنقل بمطار قرطاج الدولي للقيام بكل الإجراءات التي يقوم بها الحاج عند وصوله إلى السعودية؛ وفقا لموقع "تونس برس".

وأشار السفير أن الطريقة تقلل من مدة انتظار الحجاج عند وصولهم إلى مطار السعودية، وأكد أن الحاج لا ينتظر سوى 10 إلى 15 دقيقة فقط حتى يكون في الحافلة التي تقله مباشرة إلى النزل ، كون كل إجراءات المغادرة والوصول إلى المملكة قد تمت بمطار قرطاج.

يذكر أن المملكة العربية السعودية قامت بهذه المبادرة في أربع دول منها ماليزيا وأندونيسيا.