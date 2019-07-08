مصادر سعودية: الملاحة في مطار أبها طبيعية بعد اعتراض طائرة للحوثيين

قالت قناة "العربية" السعودية إن الملاحة الجوية في مطار أبها تسير بشكل طبيعي بعد اعتراض طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون.

أفادت مصادر "العربية" مساء اليوم باستمرار الحركة الجوية في مطار أبها في السعودية "بعد اعتراض يعتقد أنه لطائرة مسيرة أطلقتها الميلشيات الحوثية" على حد وصف القناة السعودية.

وكان المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية الموالية لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) قد أعلن شن هجمات جديدة، استهدفت مرابض الطائرات الحربية وأهدافا عسكرية في مطار أبها الدولي، بالمملكة العربية السعودية.

وقال المتحدث العميد يحيي سريع عبر صفحته على "فيسبوك" إن "الطيران المسير ينفذ عمليات واسعة باتجاه مطار أبها الدولي ومحطة كهرباء تهامة في مدينة أبها وذلك بطائرات قاصف 2K".

وأضاف سريع "العملية الأولى استهدفت مطار أبها الدولي بعدة هجمات بطائرات قاصف 2k استهدفت مرابض الطائرات الحربية وأهدافا عسكرية أخرى، وأصابت أهدافها بدقة عالية وتسببت في تعطيل الملاحة الجوية في المطار".

وتابع "والعملية الأخرى استهدفت محطة تهامة للكهرباء بعدد من طائرات قاصف 2k وكانت الإصابة مباشرة ودقيقة".