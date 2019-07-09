السعودية تتخذ قرارا تاريخيا بشأن شبابها وجدل حول تفسيره

وقالت صحيفة "عكاظ" السعودية، إنه تم تشكيل لجنة لدراسة إضافة حكم إلى نظام المرافعات الشرعية، يقضي بانتهاء الولاية على القاصر سنا ببلوغه الـ18 عاما.

صباح الخير دكتوره وش رايك ماسمعنا صوتك حول اسقاط الولايه على القاصرين!؟ pic.twitter.com/DgZya6Js3K — Al-Ghamdi🦋 (@eaoo84_al) July 9, 2019

ومن المفترض أنه في حال رغب القاصر إثبات رشده قبل ذلك السن، يكون الأمر عن طريق المحكمة.

وأكدت الصحيفة أنه سيتم العمل على إصدار جواز سفر مستقل للخاضعين للحضانة.

يعني أكيد كان العمر الأقصى للقاصر هو ٢١ والخبر يقول فيه دراسة يخلون العمر ١٨ وينهون الولاية عليه (في نظام المرافعات الشرعية)

وهذا أكيد للذكور فقط أما الإناث ما فيه شيء واضح (لي على الأقل) وأتمنى يطلع أحد فاهم في هذي الأمور ويوضح سالفة الجنس المقصود. — أصيل (@ksuwhy) July 9, 2019

ولاقى قرار تشكيل اللجنة ترحيبا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع تساؤلات إن كان الأمر يخص الفتاة السعودية أم لا.

ويخضع الشباب السعوديون للولاية حتى سن 21 عاما، سواء من الذكور أو الإناث.

لو للبنات كان قالو لا ولايه على النساء او غيرها من الصيغ لكن هنا كاتب لا ولايه على القاصرين اذا وصلت ١٨ خلاص مافي ولايه اول كان ٢١ سنه

بعدين لو كذا مافي احد يطبق وش الفايده من قانون اسقاط الولايه للنساء ليه تبونه دام ما فيه احد بيطبق — Lionel kun Totti 🖤 (@De_Aziz1) July 9, 2019

وبينما اعتبر البعض أن القرار يخص الذكور فقط، قال آخرون إن الأمر يخص الفتيات أيضا وأن لفظ "القاصرين" يستخدم للاثنين معا.