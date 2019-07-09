بالفيديو والصور: شبان يثيرون الذعر في الكويت والسلطات تستنفر

أفادت الإدارة العامة للعلاقات لدى الإعلام الأمني في وزارة الداخلية الكويتية، إن السلطات الأمنية تمكنت من ضبط مواطن بحالة غير طبيعية قام مع مجموعة من الأشخاص بالتعدي على اثنين من المواطنين وإصابتهما.

وأوضحت الإدارة أنه تم تفتيش مركبة المعتدي وعثر بداخلها على مواد يشتبه بأنها مسكرة، وتم إحالة الجميع إلى التحقيق.

#مشاجرة_سوق_شرق |

الداخلية تضبط مواطن بحالة غير طبيعية ومعه سلاح أبيض قام مع مجموعة من الأشخاص بالتعدي على اثنين من المواطنين محدثاً بهم إصابات..

وبتفتيش مركبة المعتدي وعثر بداخلها على مواد يشتبه في أنها مسكرة وجاري ضبط خمسة أشخاص كانوا مع المعتدي ولاذوا بالفرار. pic.twitter.com/vyI74I3IWb — أمن ومحاكم (@mediacourt) July 8, 2019

وتلقت وزارة الداخلية بلاغاً من مواطن أبلغ خلاله عن وجود مشاجرة دامية في أحد الأماكن العامة في محافظة العاصمة وقيام أحد المتشاجرين بالتسلح بسيف، وفقا لصحيفة "الرأي" الكويتية.

وزارة الداخلية: القبض على مواطن بحالة غير طبيعية تسبب بمشاجرة وإصابة شخصين بسكين في سوق شرق.



▪️العثور داخل مركبته على مواد يشتبه أنها مسكرة.. والبحث عن 5 من رفاقه بعدما شاركوه الاعتداء ولاذوا بالفرار. pic.twitter.com/DzwK2xHmxi — المجلس (@Almajlliss) July 8, 2019

وتحركت دوريات الأمن العام والمباحث فور وروده وبمجرد وصول عناصرها إلى الموقع تمكنوا من السيطرة على المتشاجرين، وتم انتداب رجال الطوارئ الطبية لتقديم الرعاية الطبية لهما جراء الإصابات التي لحقت بهما.

العلاقات والإعلام الأمني:



ضبط مواطن بحالة غير طبيعية تسبب في مشاجرة بسوق شرق وأصاب اثنين آخرين pic.twitter.com/E5fHlKWR3b — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) July 8, 2019

من جانبها أحالت السلطات المختصة المتهمين للتحقيق للوقوف على ملابسات الواقعة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.