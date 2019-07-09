بالفيديو والصور: شبان يثيرون الذعر في الكويت والسلطات تستنفر

وأوضحت الإدارة أنه تم تفتيش مركبة المعتدي وعثر بداخلها على مواد يشتبه بأنها مسكرة، وتم إحالة الجميع إلى التحقيق.
#مشاجرة_سوق_شرق |— أمن ومحاكم (@mediacourt) July 8, 2019
الداخلية تضبط مواطن بحالة غير طبيعية ومعه سلاح أبيض قام مع مجموعة من الأشخاص بالتعدي على اثنين من المواطنين محدثاً بهم إصابات..
وبتفتيش مركبة المعتدي وعثر بداخلها على مواد يشتبه في أنها مسكرة وجاري ضبط خمسة أشخاص كانوا مع المعتدي ولاذوا بالفرار. pic.twitter.com/vyI74I3IWb
وتلقت وزارة الداخلية بلاغاً من مواطن أبلغ خلاله عن وجود مشاجرة دامية في أحد الأماكن العامة في محافظة العاصمة وقيام أحد المتشاجرين بالتسلح بسيف، وفقا لصحيفة "الرأي" الكويتية.
وزارة الداخلية: القبض على مواطن بحالة غير طبيعية تسبب بمشاجرة وإصابة شخصين بسكين في سوق شرق.— المجلس (@Almajlliss) July 8, 2019
▪️العثور داخل مركبته على مواد يشتبه أنها مسكرة.. والبحث عن 5 من رفاقه بعدما شاركوه الاعتداء ولاذوا بالفرار. pic.twitter.com/DzwK2xHmxi
وتحركت دوريات الأمن العام والمباحث فور وروده وبمجرد وصول عناصرها إلى الموقع تمكنوا من السيطرة على المتشاجرين، وتم انتداب رجال الطوارئ الطبية لتقديم الرعاية الطبية لهما جراء الإصابات التي لحقت بهما.
العلاقات والإعلام الأمني:— وزارة الداخلية (@Moi_kuw) July 8, 2019
ضبط مواطن بحالة غير طبيعية تسبب في مشاجرة بسوق شرق وأصاب اثنين آخرين pic.twitter.com/E5fHlKWR3b
من جانبها أحالت السلطات المختصة المتهمين للتحقيق للوقوف على ملابسات الواقعة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)