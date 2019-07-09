صحيفة: أمير قطر يتدخل وسط مخاوف من اندلاع حرب بالمنطقة

قالت تقارير إعلامية إنه من المتوقع أن يعرض أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، خلال لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المساعدة في تخفيف التوتر المتصاعد بين طهران وواشنطن، تمهيدا لإقامة حوار مباشر.

ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية عن مصادر لها، قولها إن قطر في موقع يسمح لها بالقيام بهذه المهمة، حيث ترتبط بعلاقات ممتازة مع الولايات المتّحدة، من جهة، ولديها علاقات، بحكم الجوار الجغرافي، مع إيران، من جهة أخرى.

وأشارت المصادر للصحيفة الكويتية إلى أنه من المتوقع أن تعطل إيران المسعى القطري، كما عطلت المسعى الياباني من قبل، حيث تشترط رفع العقوبات الأمريكية قبل أي دعوة للحوار، وهو ما لن يقبله ترامب.

وكانت قطر قد أعلنت أن أمير البلاد سيبدأ زيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية بدءا من يوم 9 يوليو/تموز الجاري.

وأشارت وكالة الأنباء القطرية إلى أن أمير قطر سيبحث في الزيارة "أوجه تطوير التعاون الاستراتيجي القائم بين البلدين في مختلف المجالات، وتبادل الآراء حول أبرز المستجدات في المنطقة والعالم".

وأعلن البيت الأبيض في يونيو/حزيران إن الزيارة ستتناول الروابط الاقتصادية والأمنية إلى جانب قضايا مكافحة الإرهاب.

وكان الأمير تميم والرئيس الإيراني حسن روحاني التقيا، الشهر الماضي، في طاجيكستان، على هامش "القمة الخامسة للتفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا".



