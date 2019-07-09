إيران: بإمكان أمريكا المشاركة في محادثات الاتفاق النووي 4+1

طهران —سبوتنيك.أكد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي أنه بإمكان واشنطن المشاركة في محادثات أعضاء الاتفاق النووي المتبقين 4+1 المرتقبة، ولكن شريطة أن تلغي العقوبات وتوقف حربها الاقتصادية على إيران.

وقال ربيعي في تصريحات نقلتها وكالة "تسنيم" الإيرانية، اليوم الثلاثاء "إذا ألغت أميركا العقوبات التي فرضتها علينا، وأوقفت حربها الاقتصادية على تشنها ضدنا، بإمكانها المشاركة في محادثات أعضاء الاتفاق النووي المتبقين 4+1 المرتقبة خلال الشهر الجاري".

وأضاف ربيعي "طالما أوروبا تلتزم بالاتفاق النووي، سنلتزم نحن بالمستوى الذي يلتزمون به، وبنفس مستوى تنفيذهم لتعهداتهم في الاتفاق"، مضيفا "خفض التزاماتنا في الاتفاق النووي نتبعها كسياسة لحفظ المصالح القومية للجمهورية الإسلامية، ولا نستأذن أحد في ذلك".

وكان المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية،بهروز كمالوندي، قد أعلن، أمس الاثنين، أن طهران رفعت مستوى تخصيب اليورانيوم إلى أعلى من 3.67%.

وهدد كمالوندي بأن إيران ستقوم بزيادة نسبة تخصيب اليورانيوم لـ20%، في إطار المرحلة الثالثة لخفض التزاماتها بالاتفاق النووي.

وقال كمالوندي، في تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة التلفزيون الإيرانية: "التخصيب بمستوى 20% إحدى الخطوات في المرحلة الثالثة لخفض الالتزامات".

وأضاف كمالوندي أن "زيادة عدد أجهزة الطرد المركزي في المنشآت النووية أحد خياراتنا لتقليص تعهداتنا في الاتفاق النووي في المرحلة الثالثة".

وتابع: "خطواتنا لتقليص التزاماتنا في الاتفاق النووي موضوعة ضمن مخطط زمني هو شهرين لكل مرحلة. نحن صبرنا شهرين ويوم أمس بدأنا المرحلة الثانية".

وأضاف: "يوم أمس أعلنا ذلك ومنذ صباح اليوم رفعنا نسبة تخصيب اليورانيوم إلى أعلى من 3.67%".