ابنة الملك سلمان تواجه اليوم ثلاث تهم أمام المحكمة

تحاكم الأميرة حصة ابنة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الثلاثاء، بثلاث تهم أمام محكمة باريسية.

وتنظر المحكمة في باريس دعوى اتهام الأميرة إصدار أمر لحارسها الشخصي بضرب عامل كان يقوم بأشغال في شقتها بالعاصمة الفرنسية عام 2016.

وصدرت، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، مذكرة توقيف بحق حصة بنت سلمان بتهمة "التواطؤ في أعمال عنف متعمدة". والأرجح أن تتم محاكمة الأميرة حصة غيابيا، وسيمثلها محاميها الفرنسي، بحسب وكالة "أ ف ب".

ويحاكم الحارس الشخصي بتهم "السرقة" و"العنف المتعمد مع استخدام سلاح أو التهديد به" و"الاضطهاد"، في حين تحاكم الأميرة بتهم "التواطؤ في أعمال عنف متعمدة مع استخدام سلاح أو التهديد به" و"التواطؤ في اضطهاد" و"سرقة" هاتف جوال، بحسب مصدر قضائي.

وفي أيلول/سبتمبر 2016، حضر سباك إلى شقة الأميرة حصة في جادة فوش في باريس ليقوم بأشغال. وبحسب رواية السباك فقد التقط صورا للغرفة التي كان عليه العمل بها، فاتّهم بأنه يريد بيع الصور لوسائل الإعلام.

ويقول السباك لمجلة "لوبوان" الفرنسية إن الأميرة حصة غضبت لالتقاطه صورا وأمرت حارسها الشخصي بضربه، مضيفا أنه أهين وأجبر على الجثو على ركبتيه وقيدت يداه لتقبيل قدم الأميرة السعودية. وقال إنه لم يتمكن من المغادرة إلا بعد ساعات.

بينما ينفي الحارس الشخصي للأميرة بشدة هذه الرواية. وأعلن محاميه ياسين بوزرو: "نأمل أن يأخذ القضاة بالاعتبار التناقضات والأقوال المتضاربة للطرف المدعي. نتائج الفحوص الطبية تبين أن رواية المدعي لا تصدق وتثبت أنه قد كذب".

وقال بوزرو إنه "لهذا السبب ومنذ بداية المحاكمة قدمنا شكوى تتعلق بتقديم (المدعي) شهادة زور"، مؤكدا أن موكلته ستكون حاضرة في الجلسة.