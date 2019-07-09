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15:38 09 يوليو/ تموز 2019
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    الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز

    أحدها متعلق بالسودان... الملك سلمان يصدر قرارات جديدة

    © AP Photo / Saudi Press Agency
    العالم العربي
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    رأس العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، في قصر السلام بجدة.

    وفي بداية الاجتماع، رحب خادم الحرمين الشريفين، بحجاج بيت الله الحرام، الذين بدأت طلائعهم تصل إلى المملكة لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام، سائلا الله أن يوفقهم لأداء مناسك الحج ويمن عليهم بالقبول، ووجه مختلف القطاعات الحكومية والأهلية بالحرص على تيسير أداء جميع الحجاج مناسكهم وتوفير الأمن والاستقرار والهدوء لهم والارتقاء بالخدمات المقدمة في المنافذ البرية والبحرية والجوية وفي مختلف المرافق على طرق رحلتهم إلى الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة كما هو المعتاد كل عام منذ تأسيس المملكة وقيامها بهذا الشرف العظيم لخدمة جميع حجاج بيت الله الحرام، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).  

    واعتمد مجلس الوزراء 8 قرارات جديدة، من أبرزها الموافقة على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سيشيل، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

    كما وافق على مذكرة تفاهم بين ديوان المراقبة العامة في المملكة العربية السعودية وديوان المراجعة القومي في جمهورية السودان للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني.

    وشملت القرارات أيضا، الموافقة على نظام التجارة الإلكترونية، وذلك بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة التجارة والاستثمار، وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (189/47) وتاريخ 19/10/1439هـ ورقم (144/39) وتاريخ 1/9/1440هـ، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (36 ـ 17/40/د) وتاريخ 14/7/1440هـ.

    وقرر مجلس الوزراء كذلك، تعديل اسم "هيئة النقل العام" ليكون: "الهيئة العامة للنقل"، وتعديل تنظيم هيئة النقل العام، الصادر بقراره رقم (323) وتاريخ 14/9/1434هـ، وذلك على النحو الوارد في القرار. 

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    الكلمات الدلالية:
    حجاج بيت الله الحرام, أخبار السعودية, مجلس الوزراء السعودي, الديوان الملكي السعودي, سلمان بن عبد العزيز آل سعود, السعودية, السودان
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