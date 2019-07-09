أحدها متعلق بالسودان... الملك سلمان يصدر قرارات جديدة

رأس العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، في قصر السلام بجدة.

وفي بداية الاجتماع، رحب خادم الحرمين الشريفين، بحجاج بيت الله الحرام، الذين بدأت طلائعهم تصل إلى المملكة لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام، سائلا الله أن يوفقهم لأداء مناسك الحج ويمن عليهم بالقبول، ووجه مختلف القطاعات الحكومية والأهلية بالحرص على تيسير أداء جميع الحجاج مناسكهم وتوفير الأمن والاستقرار والهدوء لهم والارتقاء بالخدمات المقدمة في المنافذ البرية والبحرية والجوية وفي مختلف المرافق على طرق رحلتهم إلى الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة كما هو المعتاد كل عام منذ تأسيس المملكة وقيامها بهذا الشرف العظيم لخدمة جميع حجاج بيت الله الحرام، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

واعتمد مجلس الوزراء 8 قرارات جديدة، من أبرزها الموافقة على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سيشيل، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

برئاسة #خادم_الحرمين_الشريفين؛ #مجلس_الوزراء يُجدد دعوته حجاج بيت الله الحرام ليتفرغوا لأداء شعائر الحج ومراعاة إخوانهم وخصوصية الأماكن المقدسة وروحانيتها والابتعاد عن كل ما يعكر صفو #الحج وسكينته برفع أي شعارات سياسية أو مذهبية.#انفوجرافيك_واس#واس pic.twitter.com/CLULMUEwkY — واس (@spagov) July 9, 2019

كما وافق على مذكرة تفاهم بين ديوان المراقبة العامة في المملكة العربية السعودية وديوان المراجعة القومي في جمهورية السودان للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني.

وشملت القرارات أيضا، الموافقة على نظام التجارة الإلكترونية، وذلك بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة التجارة والاستثمار، وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (189/47) وتاريخ 19/10/1439هـ ورقم (144/39) وتاريخ 1/9/1440هـ، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (36 ـ 17/40/د) وتاريخ 14/7/1440هـ.

وقرر مجلس الوزراء كذلك، تعديل اسم "هيئة النقل العام" ليكون: "الهيئة العامة للنقل"، وتعديل تنظيم هيئة النقل العام، الصادر بقراره رقم (323) وتاريخ 14/9/1434هـ، وذلك على النحو الوارد في القرار.