"أنصار الله" تقضي بإعدام 30 شخصا بتهمة التجسس لصالح "التحالف" العربي

القاهرة — سبوتنيك . أبلغ مصدر قضائي، وكالة "سبوتنيك"، بأن المحكمة الجزائية المتخصصة (أمن الدولة) في العاصمة أصدرت حكماً بإعدام 30 متهماً من حزب التجمع اليمني للإصلاح، بينهم أستاذ اللسانيات في جامعة صنعاء الدكتور يوسف البواب، اعتقلوا منذ أشهر بتهمة تزويد التحالف بإحداثيات وتبني أنشطة معادية لجماعة "أنصار الله".

وتقود السعودية، منذ آذار/ مارس 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، يقوم بعمليات عسكرية ضد مواقع الحوثيين دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها الجماعة أواخر عام 2014.

وبالمقابل تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات متواصلة بطائرات بدون طيار، وصواريخ باليستية تستهدف قوات سعودية داخل اليمن، وبداخل الأراضي السعودية.

وتسببت الغارات الجوية للتحالف، وكذلك القصف المتبادل، بسقوط مئات الآلاف من المدنيين والعسكريين، بين قتلى وجرحى؛ فضلا عن تدمير البنية التحتية لليمن، وانتشار الأوبئة والأمراض، والمجاعة في بعض المناطق، وبات نحو 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد سكان اليمن، بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية.