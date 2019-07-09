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    مدرعة تابعة لـ أنصار الله تقف في ساحة التحرير خلال الاشتباكات بين قوات أنصار الله والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح في صنعاء، اليمن 4 ديسمبر/ كانون الأول 2017

    الحوثيون: مستعدون لتصدير السلاح للسعودية

    © REUTERS / Khaled Abdullah
    العالم العربي
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    قدم العميد عزيز راشد، نائب المتحدث باسم الجيش اليمني التابع لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) عرضا "غريبا" للسعودية بخصوص تسليح الجيش السعودي.

    انتشار دبابات تابعة لقوات أنصار الله الحوثية في صنعاء، اليمن 4 ديسمبر/ كانون الأول 2017
    © REUTERS / Khaled Abdullah
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    وقال العميد راشد في حوار خاص مع وكالة "تسنيم" الإيرانية، إن القوات المسلحة اليمنية بلغت مرحلة متطورة في تصنيع الأسلحة الاستراتيجية التي بوسعها التفوق على منظومة "باتريوت" الأمريكية.

    وردا على القول بأن جماعة "أنصار الله" تستخدم في حربها أسلحة إيرانية، قال العميد راشد "السعودية لديها عقدة نقص من الصناعات اليمنية ولديها عقدة نقص من أن تقوم هي بهذه الصناعات على الرغم من امتلاكها إمبراطورية مالية كبيرة ولكن الأمريكي يجبرها على ألا تصنع".

    وأضاف راشد أن "السياسة الغربية كانت تملي على إيران، أيام الشّاه، بالاحتفاظ فقط ببعض الصناعات وحياكة السّجاد. لكن عندما جاء الإمام الخميني أصبح الإيرانيّون رقما صعبا في العالم. اليوم هم لا يريدون للعرب أن يصنعوا ولا أن ينتجوا. لكن عندما تتواجد الإرادة والقيادة".

    وقال العميد راشد "لدينا العقول والأدمغة لصناعة الصّواريخ. وما حضور القيادة العسكرية اليمنية وحكومة الإنقاذ الوطني والمجلس السياسي الأعلى في معرض الشهيد صالح الصماد للصناعات العسكرية اليمنية قبل يومين إلا رسالة واضحة للعدو، بأن هذا المعرض هو معرض يمني وبأن هذه الصناعات صنعت في اليمن، وبأن هذه الصواريخ هي صواريخ يمنية".

    وتابع:

    "إذا أرادت السعودية وغيرها من الدول أن تشتري من هذه الأسلحة فعليها أن تدفع المليارات لكي نزودها بمثل هذه الأسلحة".

    وأضاف: نحن لم نعلن هذا ولم نحضر لمعرض الصماد للصناعات العسكرية إلا ونحن لدينا مخزون استراتيجي وكان رسالة للسعودية بأن لا مجال للحصار فما نحتاجه نحن نصنعه وننتجه. المخزون الموجود اليوم هو موجود بشكل كبير وكافي والمصنعين يعملون بشكل يومي".

    وأوضح "إننا ندعو السعودية أن تشتري الأسلحة مننا وأن تمضي عقودها مع اليمن سواء كانت بـ 10 مليار أو 100 مليار ونحن سوف نفتح خط الانتاج المطلوب لذلك. نعم نحن مستعدون لتزويد السّعودية بالسلاح، فالأسلحة الأمريكية أثبتت فشلها أمام الصواريخ اليمنية، وبالتالي على السّعودية أن تبحث على مثل هذه الصواريخ (اليمنية) بدل منظومات الصواريخ الأمريكية".

    وقال نائب المتحدث باسم الجيش اليمني إن السعودية تعترف اليوم باستهداف مطاراتها "وهذا أمر جيد وإن ادعي بأنها مدنية. فهذه المطارات يستخدمها لأغراض عسكرية واليوم حرمناه من استخدام مطارات نجران وأبها وخميس مشيط وجيزان".

    وتابع أن "هذا الاعتراف هو دليل واضح على أنهم أمام قوة يمنية صاعدة من أجل الرد والردع ضد توغله وضرب البنى التحتية اليمنية".

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    الكلمات الدلالية:
    أنصار الله, الحوثيون, السعودية, اليمن
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