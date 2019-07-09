الحشد يقدم طلبا بشأن قائد عسكري متهم بتسريب معلومات للاستخبارات الأمريكية

وجه علي الحسيني، المتحدث باسم الحشد الشعبي (العراقي) محور الشمال، طلبا بمشاركة أحد قيادات الحشد الشعبي في التحقيق الجاري مع اللواء الركن محمود الفلاحي، قائد عمليات الأنبار، المتهم بتسريب معلومات لعميل عراقي في الاستخبارات الأمريكية لاستهداف الحشد.

وقال الحسيني في تصريحات لموقع "بغداد اليوم"، إن "اشراك الحشد بالتحقيق الجاري مع الفلاحي أمر مهم باعتبار الحشد جهة أمنية رسمية لا تختلف عن باقي الصنوف في المؤسسة العسكرية".

وأوضح المتحدث باسم الحشد الشعبي أن "إشراك الحشد يعطي ثقة، ويوضح القرار الذي يشترك فيه الجميع، فضلا عن إبعاد الشبهات والاتهامات عن مجريات التحقيق".

وتابع "تواجد الحشد يقطع الطريق أمام كل المساع التي تهدف إلى تسويف التحقيق أو تبرئة الفلاحي بضغوط سواء كانت داخلية أو خارجية".

وكانت وزارة الدفاع العراقية أعلنت الجمعة عن تشكيل لجنة تحقيق في أعقاب تداول مقطع مسجل، "سمع فيه صوت قائد بالجيش العراقي وهو يقدم معلومات حساسة جدا لأحد عملاء وكالة الاستخبارات الأمريكية CIA".

وفي التسجيل الصوتي الذي ظهر في إحدى القنوات العراقية يسمع اللواء الفلاحي، وهو يسلم عميل وكالة الاستخبارات الأمريكية إحداثيات لمواقع للجيش العراقي والحشد الشعبي.

وقال بيان الوزارة أن وزير الدفاع العراقي "أمر بتشكيل لجنة تحقيق لمعرفة الحقائق بعد ظهور تسجيل صوتي في إحدى القنوات الفضائية، ينسب حسب إدعاء التقرير الإعلامي لقائد عمليات الأنبار اللواء الركن محمود الفلاحي".

وأضاف البيان "يأتي إجراء الوزير هذا للتعاطي مع ما يتم نشره في وسائل الإعلام وتدقيق المعلومات خدمة للصالح العام وإظهار الحقائق للحفاظ على أمن البلد".

ومن جانبها دعت كتلة "عصائب أهل الحق" أمس الاثنين، رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، إلى تشكيل لجنة مشتركة بعضوية الحشد للكشف عن القيادات العسكرية الفاسدة.

وذكر النائب عن الكتلة حسن سالم، في مؤتمر صحفي عقده داخل مبنى مجلس النواب، "يجب أن لا تسوف هكذا قضية بالتهاون والاتفاقات لأنها تسببت بقصف الحشد في مناطق عديدة ويجب ألا تشكل لجان تسوف القضية بل يجب تشكيل لجنة من المخابرات والحشد لكشف بقية الخونة".

وتابع "السفارة الأمريكية التي من المفترض أنها ضمن الأعراف ترعى رعاياها وإقامة علاقات منفعة متبادلة أما أن تكون سفارة للتدخل والتفجير والإرهاب والتجسس وإثارة الفتن والفوضى وحوادث الخرق للقوات المسلحة خرجت منها وهنالك صمت من الحكومة"، وطالب النائب "استدعاء السفير الأمريكي وغلق السفارة الأمريكية".