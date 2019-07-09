"أنصار الله" تكشف عن أسلحة متطورة بينها صواريخ "كروز" وطائرات هجومية

القاهرة — سبوتنيك. نقلت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله" عن الناطق باسم قوات صنعاء الموالية للجماعة، العميد يحيى سريع قوله، بمؤتمر صحافي في صنعاء، إن "طائرة صماد 3 هجومية بمدى يصل من 1500 إلى 1700 كم وتم تجريبها بعدة عمليات ناجحة استهدفت مطارات سعودية وإماراتية".
وأشار إلى "إمكانية أن تنفجر صماد 3 من أعلى إلى أسفل أو تصطدم مباشرة بالهدف وتحتوي على كميات مناسبة من المتفجرات".
ولفت العميد سريع إلى "أن الطائرة صماد 1 مسيرة استطلاعية تستطيع الوصول إلى أكثر من 500 كيلو متر ولها قدرة على رصد الأهداف مباشرة إلى غرفة العمليات"، مؤكداً أن "سلاح الجو المسير أثبت فاعليته بمعركة الصمود اليماني في وجه تحالف العدوان".
وعن جديد الصواريخ، ذكر متحدث قوات صنعاء، أن "منظومة قدس الصاروخية الجديدة عبارة عن صواريخ مجنحة كروز من صناعة يمنية وهناك عدة أجيال منها وتخضع لعملية تطوير".
وأضاف أن "المنظومة أثبتت قدرتها الكبيرة على إصابة أهدافها وعلى تجاوز المنظومات الاعتراضية للعدو".
وكانت جماعة أنصار الله "الحوثيين" قد كشفت، يوم الأحد، عن الأسلحة الجديدة، في "معرض الرئيس صالح الصماد للصناعات العسكرية اليمنية".
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