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17:50 09 يوليو/ تموز 2019
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    صاروخ كروز

    "أنصار الله" تكشف عن أسلحة متطورة بينها صواريخ "كروز" وطائرات هجومية

    © Photo/ Youtube / Минобороны России
    العالم العربي
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    كشفت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، اليوم الثلاثاء، عن إمكانيات أسلحة جديدة عرضتها قبل أيام بينها صاروخ كروز مجنح، وطائرات مسيرة تستطيع قطع مسافة 1700 كم.

    القاهرة — سبوتنيك. نقلت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله" عن الناطق باسم قوات صنعاء الموالية للجماعة، العميد يحيى سريع قوله، بمؤتمر صحافي في صنعاء، إن "طائرة صماد 3 هجومية بمدى يصل من 1500 إلى 1700 كم وتم تجريبها بعدة عمليات ناجحة استهدفت مطارات سعودية وإماراتية".

    الجيش اليمني اليمن
    © AP Photo / Hani Mohammed
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    وأضاف أن "صماد 3 تتميز بتكنولوجيا متطورة بحيث لا تستطيع المنظومات الاعتراضية كشفها".

    وأشار إلى "إمكانية أن تنفجر صماد 3 من أعلى إلى أسفل أو تصطدم مباشرة بالهدف وتحتوي على كميات مناسبة من المتفجرات".

    ولفت العميد سريع إلى "أن الطائرة صماد 1 مسيرة استطلاعية تستطيع الوصول إلى أكثر من 500 كيلو متر ولها قدرة على رصد الأهداف مباشرة إلى غرفة العمليات"، مؤكداً أن "سلاح الجو المسير أثبت فاعليته بمعركة الصمود اليماني في وجه تحالف العدوان".

    وعن جديد الصواريخ، ذكر متحدث قوات صنعاء، أن "منظومة قدس الصاروخية الجديدة عبارة عن صواريخ مجنحة كروز من صناعة يمنية وهناك عدة أجيال منها وتخضع لعملية تطوير".

    وأضاف أن "المنظومة أثبتت قدرتها الكبيرة على إصابة أهدافها وعلى تجاوز المنظومات الاعتراضية للعدو".

    وتابع العميد سريع أن "تسمية المنظومة ب "قدس" تعكس تأكيدا على الموقف الثابت تجاه القضية الفلسطينية وتجاه الأقصى والقدس الشريف في وقت هرولت الأنظمة العميلة نحو التطبيع وتآمرها الفاضح على فلسطين". على حد قوله.
    كما كشف عن امتلاك القوات المسلحة في صنعاء "مخزونًا استراتيجيًا" من الصواريخ الباليستية والمجنحة والطائرات المسيرة بمختلف أنواعها يكفي للصمود لسنوات بينها الجيل الثالث من منظومة بركان لم يكشف بعد رغم دخوله الخدمة خلال المرحلة السابقة، ومنظومات صاروخية أخرى لم تكشف حتى اللحظة وتم تجربتها في الميدان بنجاح سيتم الإعلان عنها الفترة القادمة". ة

    وكانت جماعة أنصار الله "الحوثيين" قد كشفت، يوم الأحد، عن الأسلحة الجديدة، في "معرض الرئيس صالح الصماد للصناعات العسكرية اليمنية".

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    الكلمات الدلالية:
    الصراع في اليمن, أنصار الله, اليمن
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