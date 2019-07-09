صحيفة: استقبال مهيب بالتحية العسكرية من القوات الأمريكية لأمير قطر - فيديو

نظمت العاصمة الأمريكية واشنطن، أمس الإثنين، استقبالا استثنائيا لأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وذلك بين مبنيي البنتاغون والخزانة الأمريكية.

وألقت القوات المسلحة الأمريكية، التحية على أمير قطر، في استقبال عسكري، وصفته صحيفة "الشرق" القطرية بـ "المهيب"، بحضور مارك إسبير وزير الدفاع الأمريكي بالإنابة.

وكتبت الصحيفة أن استقبال البنتاغون لأمير قطر جاء استثنائيا، ومعبرا عن الشراكة القطرية الأمريكية في مجال الدفاع والأمن.

شاهد | القوات المسلحة الأمريكية تلقي التحية على أمير دولة #قطر #الشيخ_تميم بن حمد آل ثاني في استقبال عسكري مهيب بحضور وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة في مقر #البنتاغونhttps://t.co/YpMt1gh7ge pic.twitter.com/cCw0rj6aw5 — الخليج أونلاين (@AlkhaleejOnline) July 8, 2019

أما الاستقبال الذي نظمه وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشن، على شرف أمير قطر، وبحضور الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تكريما له والوفد المرافق، فقد جاء على غير العادة، إذ يندر أن يلتقي الرئيس الأمريكي بضيفه قبل اللقاء الرسمي في البيت الأبيض، وبحضور معظم أعضاء إدارته، بالإضافة إلى كريستين لاجارد رئيسة صندوق النقد الدولي وإيفانكا ترامب، وجاريد كوشنر كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، وعدد من أعضاء الكونغرس الحاليين والسابقين، ونخبة من رجال السياسة ورجال الأعمال والاقتصاد في أمريكا.

ووصف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، بأنه "صديق رائع"، وذلك خلال كلمة له في مأدبة عشاء أقامها وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشن، أمس الاثنين، بمناسبة زيارة أمير قطر لواشنطن.

كما أشاد الرئيس الأمريكي بعلاقات بلاده مع الدوحة، قائلا: "قطر من أعظم المستثمرين في الولايات المتحدة"، وذلك بحسب وكالة الأنباء القطرية.

وأعلن البيت الأبيض، في يونيو/ حزيران، إن الزيارة ستتناول الروابط الاقتصادية والأمنية إلى جانب قضايا مكافحة الإرهاب.