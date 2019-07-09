وزير خارجية بريطانيا: تصريحات ترامب حول سفيرنا قليلة الاحترام

وأكد هانت في تغريدات على حسابه بموقع "تويتر" أنه إذا فاز في الانتخابات وأصبح رئيسا للوزراء، فإن السفير البريطاني لدى واشنطن سيبقى في منصبه.

1/2 @realDonaldTrump friends speak frankly so I will: these comments are disrespectful and wrong to our Prime Minister and my country. Your diplomats give their private opinions to @SecPompeo and so do ours! You said the UK/US alliance was the greatest in history and I agree… https://t.co/hNeBWmyyVN — Jeremy Hunt (@Jeremy_Hunt) July 9, 2019

​وكتب هانت موجها حديثه لترامب إن "الأصدقاء يتحدثون بصراحة أحيانا، لذلك سوف أتحدث، هذه التعليقات قليلة الاحترام وخاطئة بحق رئيسة وزرائنا وبلادنا، الدبلوماسيون الأمريكان يعطون رأيهم الخاص لوزير الخارجية مايك بومبيو، وكذلك يفعل دبلوماسيونا".

2/2…but allies need to treat each other with respect as @theresa_may has always done with you. Ambassadors are appointed by the UK government and if I become PM our Ambassador stays. — Jeremy Hunt (@Jeremy_Hunt) July 9, 2019

​وأضاف هانت "قلت سابقا إن تحالف بريطانيا والولايات المتحدة هو الأعظم في التاريخ، وأنا أوافقك، لكن الحلفاء يحتاجون لمعاملة بعضهم البعض باحترام، كما تتعامل معك دائما رئيسة الوزراء تريزا ماي"، متابعا "السفراء يعينون من قبل الحكومة البريطانيةـ وإذا أصبحت رئيسا للوزراء فسفيرنا سيبقى في منصبه".

وكان الرئيس ترامب قد وصف السفير البريطاني في واشنطن بـ"الغبي"، وقال إن إدارته لن تتعامل معه بعد الآن.