حريق ضخم في كنيسة بالعاصمة المصرية (فيديو+صور)

حريق ضخم في #كنيسة_الأنبا_بولا في #حدائق_القبة#صدى_البلد #البلد pic.twitter.com/OVeu09kj49— صدى البلد 🇪🇬 (@ElBaladOfficial) July 9, 2019
تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا بنشوب حريق في كنيسة بحدائق القبة وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمنى لمنع امتداده.
#عاجل | ألسنة اللهب تغطي سماء #حدائق_القبة بسبب حريق #كنيسة_الأنبا_بولا.. فيديو#صدى_البلد #البلد— صدى البلد 🇪🇬 (@ElBaladOfficial) July 9, 2019
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ووفقا لصحيفة "أخبار اليوم" المصرية، أفاد مصدر أمني بالقاهرة، أنه تم الدفع بـ 10سيارات لمحاولة السيطرة على النيران بكنيسة "الأنبا بولا" بحدائق القبة بالقاهرة.
وأضاف، "أنه لا توجد وفيات حتى الآن، مشيرا إلى أن الحريق دمر معظم المبنى وأصيب عدد من المواطنين باختناق بسبب الدخان المتصاعد بكثافة".
وتابع المصدر، إلي أنه لم يتم تحديد سبب الحريق حتى الآن.
في حين قالت صحيفة "الأهرام" المصرية، إن "سبب الحريق ماس كهربائي في التكييف مما أدى لاشتعال النيران".
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