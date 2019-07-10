تركي الفيصل يعلق على "صفقة القرن"

وقال تركي الفيصل في تصريحاته لشبكة "بلومبيرج": "بدون دولة فلسطينية عاصمتها القدس، وهويتها كدولة واضحة وذات سيادة، لن يكون هناك سلام في الشرق الأوسط".
وأوضح أن
"خطة السلام في الشرق الأوسط التي طال انتظارها لإدارة ترامب لن تنجح ما لم تتضمن دولة فلسطينية عاصمتها القدس".
Kushner's Mideast peace plan is "up in the air," a senior Saudi prince says https://t.co/xPtHUTRUOt— Bloomberg Politics (@bpolitics) July 9, 2019
يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية أول دولة تعترف رسميا بالقدس عاصمة لإسرائيل في 2017 في خطوة قوبلت بتنديد فلسطيني ومعارضة عربية ودولية واسعة.
وبحسب التقارير، تتضمن تخصيص 25 مليار دولار للضفة الغربية وقطاع غزة على مدار 10 السنوات القادمة، إضافة إلى استثمار 40 مليار دولار في مصر والأردن وربما لبنان.
وسوف تساهم الولايات المتحدة ببعض الأموال، لكن كوشنر خطط للحصول على معظم الأموال من دول في المنطقة، ومن المتوقع أن يأتي الجزء الأساسي من الأموال من "أغنى دول المنطقة" بحسب التقرير.
وحتى الآن يرفض الفلسطينيون خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام وأعلنوا عدم مشاركتهم في القمة، رافضين الخطة باعتبارها منحازة لإسرائيل.
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