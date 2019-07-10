"أنصار الله" تعلن قنص 3 جنود سعوديين في جيزان

أعلنت جماعة أنصار الله "الحوثيين"، الثلاثاء، سقوط قتلى وجرحى من قوات يمنية وقنص 3 جنود سعوديين، بعمليات في قطاع جيزان جنوب غربي السعودية.

القاهرة — سبوتنيك. وأفاد المركز الإعلامي لـ"أنصار الله" على "تويتر"، بأن مقاتلي الجماعة شنوا قصفاً مدفعياً على تجمعات وآليات لقوات يمنية قبالة جبل قيس وشرق الدود في جيزان، ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من الجنود وإعطاب 3 آليات.

وذكر أن عسكريين يمنيين آخرين سقطوا بين قتيل وجريح في كمين نصبته "أنصار الله" بعبوة ناسفة قبالة جبل قيس.

وأشار إلى قنص مقاتلي "أنصار الله" جنديين من الجيش السعودي قبالة جبل جحفان في جيزان، وجندياً سعودياً ثالثاً جنوب جبل تويلق في ذات القطاع.

أما في قطاع نجران جنوب غربي السعودية، أطلقت "أنصار الله" صاروخين محليي الصنع نوع زلزال 1 "مداه 3 كيلو مترات" على تجمعات عسكرية يمنية قبالة وغرب السديس، حسب إعلام الجماعة.

وتقود السعودية، منذ آذار/مارس 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، يقوم بعمليات عسكرية ضد مواقع الحوثيين دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها الجماعة أواخر عام 2014.

وبالمقابل تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات متواصلة بطائرات دون طيار، وصواريخ باليستية تستهدف قوات سعودية داخل اليمن، وبداخل الأراضي السعودية.

وتسببت الغارات الجوية للتحالف، وكذلك القصف المتبادل، بسقوط مئات الآلاف من المدنيين والعسكريين، بين قتلى وجرحى؛ فضلا عن تدمير البنية التحتية لليمن، وانتشار الأوبئة والأمراض، والمجاعة في بعض المناطق، وبات نحو 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد سكان اليمن، بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية.