هاشتاغ "حساب المواطن" يتصدر تويتر في السعودية مع بدء صرف الدعم

أعلن "حساب المواطن" السعودي عن إيداع الدعم المقدم لشهر يوليو/تموز للمستفيدين المكتملة طلباتهم والذي سيستمر حتى نهاية اليوم.

وكان برنامج حساب المواطن أعلن، في وقت سابق، أنه سيودع الدفعة العشرين لمستحقي الدعم من مستفيدي البرنامج يوم العاشر من يوليو/تموز الجاري، والذي يصادف يوم الأربعاء المقبل.

بدأ قبل قليل إيداع الدعم المخصص لشهر يوليو للمستفيدين المكتملة طلباتهم في حساب المواطن وسيستمر حتى نهاية اليوم الأربعاء بإذن الله. pic.twitter.com/lA6Dc7gZJ5 — حساب المواطن (@citizenaccount) ٩ يوليو ٢٠١٩

ليتفاعل رواد منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" مع الحساب، ويصبح هاشتاغ "حساب المواطن" أحد أكثر الهاشتاغات تداولا في السعودية لهذا اليوم الأربعاء.

ولم يخل التفاعل مع انتشار التعليقات الطريفة، حيث علق صاحب الحساب الذي يحمل اسم "بنت الشملاني العنزي"، قائلا: "عشرين ريال 🤔 👇🏻 قمة العشرين 🤔 يمكن هذا السبب 🤓".

#حساب_المواطن

عشرين ريال 🤔

👇🏻

قمة العشرين 🤔

يمكن هذا السبب 🤓 — بنت الشملاني العنزي (@Noor_2_noor) ١٠ يوليو ٢٠١٩

في الوقت الذي استخدمه آخرون من أجل طرح مشاكلهم، كما فعل صاحب الحساب "kayaaan0"، قائلا: "السلام عليكم انا لي ثلاث شهور استلم دفعه ناقصه وارسلت عالخاص ماجاني رد للان عن السبب".

السلام عليكم انا لي ثلاث شهور استلم دفعه ناقصه وارسلت عالخاص ماجاني رد للان عن السبب — kayaaan0 (@kayaaan0) ١٠ يوليو ٢٠١٩

ويهدف حساب المواطن السعودي إلى مساعدة ذوي الدخل المنخفض على تجنب آثار عملية الإصلاح الاقتصادي وإعادة هيكلة أسعار الكهرباء والوقود، بحسب ما نقل موقع "المواطن".

وبحسب النظام المتبع، يتم صرف الدعم في اليوم العاشر من الشهر الميلادي، كما يتم تقديم الموعد يوما واحدا أو تأخيره يوما واحدا إذا ما تصادف مع إجازة رسمية.