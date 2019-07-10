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12:53 10 يوليو/ تموز 2019
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    قوات المقاومة اللبنانية حزب الله في لبنان

    نائب في كتلة "حزب الله" يعلق على لائحة العقوبات الأمريكية الجديدة

    © AFP 2019 / Mahmoud Zayyat
    العالم العربي
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    اعتبر النائب في كتلة "الوفاء للمقاومة" وليد سكرية، أن قرار إدراج الولايات المتحدة الأمريكية نواب من كتلة "الوفاء للمقاومة" على لائحة الإرهاب يأتي في إطار الحرب على "حزب الله".

    وقال سكرية في حديث خاص لـ"سبوتنيك": "إن التعرض لنواب منتخبين من الشعب في البرلمان اللبناني واعتبارهم إرهاب يعني طعن بالشرعية اللبنانية وعدم إعتراف بالواقع الشرعي للنظام اللبناني، كيف أن نواب منتخبين من الشعب وموجودين في البرلمان تصنفهم أمريكا في لائحة الإرهاب".وتساءل: "ما هو العمل الإرهابي الذي يقوم به هؤلاء النواب؟"، مشيرا إلى أن دورهم فقط تشريعي".
    وأضاف سكرية:"يختاروا كل شخص في حزب الله، وكل شخص في الحزب هو إرهابي بالنسبة للولايات المتحدة الأميركية".
    وأكد أنه لا يوجد أي تداعيات لهذا القرار على الساحة الداخلية ولن يكون له أي أثر أو قيمة.
    وتابع النائب اللبناني، قائلا: "الولايات المتحدة الأميركية تعتبر حزب الله إرهاب وكل من ينتمي للحزب بالنسبة لأمريكا هو إرهابي، لافتا إلى أن "إدراج نواب من الحزب على لائحة الإرهاب لمصادرة أموالهم، ليس لهم أموال لا بأمريكا ولا بلندن ولا بلبنان".
    أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس الثلاثاء، أن واشنطن فرضت عقوبات على نائبين من "حزب الله" هما رئيس "كتلة الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد، وعضو الكتلة النائب أمين شري، إضافة الى مسؤول وحدة الارتباط والأمن وفيق صفا.


    وجاء في نص البيان: "إن شخصيات سياسية وأمنية رئيسية في حزب الله تستغل مناصبها المتميزة لتيسير أجندة الحزب.
    وأضاف البيان: "ان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية وضع أعضاء في "حزب الله" وهم: أمين شري ومحمد حسن رعد، ومسؤول الأمن في الحزب وفيق صفا، على لائحة العاملين لمصلحة "حزب الله" أو نيابة عنه، بموجب الأمر التنفيذي الأمريكي (هـ. أ) 13224، الذي يستهدف الإرهابيين والذين يقدمون الدعم إلى الإرهابيين أو أعمال الإرهاب".
    وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية سيجال ماندلكر: "إن حزب الله يستخدم عناصره في البرلمان اللبناني، للتلاعب بالمؤسسات لدعم المصالح المالية والأمنية للجماعة الإرهابية، ولتعزيز الأنشطة الخبيثة في إيران".
    وأضاف: "حزب الله يهدد الاستقرار الاقتصادي والأمن في لبنان والمنطقة ككل، على حساب الشعب اللبناني. وستستمر الولايات المتحدة في دعم جهود الحكومة اللبنانية لحماية مؤسساتها من الاستغلال من إيران وعملائها الإرهابيين، وتأمين مستقبل أكثر سلاما ورخاء للبنان".
     وفرضت واشنطن، العام الماضي، عقوبات على أمين عام "حزب الله" حسن نصر الله، ونائبه نعيم قاسم، وأشخاص على علاقة بالحزب.

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    الكلمات الدلالية:
    عقوبات أمريكية, حزب الله, عقوبات, حسن نصر الله, لبنان
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