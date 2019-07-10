رئيس وزراء البحرين: العلاقات مع تايلاند وصلت مستويات متقدمة

بحث رئيس وزراء البحرين، الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، مع سفير تايلاند لدى المنامة، تانين نا سونخلا، اليوم الأربعاء، سبل تطوير العلاقات بين البلدين، لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

القاهرة — سبوتنيك. وبحسب وكالة أنباء البحرين (بنا)، أشاد رئيس الوزراء البحريني، خلال اللقاء، بما وصلت إليه العلاقات البحرينية — التايلاندية من مستويات متقدمة في شتى المجالات.

وأكد رئيس الوزراء البحريني دعمه لكافة المساعي والجهود الهادفة لتعزيز أواصر التعاون بين البلدين، والنهوض بمستويات التبادل التجاري والاستثماري بينهما، عبر فتح مجالات جديدة للتعاون، وتشجيع القطاع الخاص ورجال الأعمال في البلدين على الدخول في مشروعات مشتركة، تعود بالنفع على البلدين الصديقين.

من جهته، أعرب سفير تايلاند عن تطلع بلاده الدائم لتطوير علاقاتها مع البحرين في مختلف القطاعات.

ووفقا لبيانات غرفة تجارة وصناعة البحرين، فإن حجم التبادل التجاري بين البحرين وتايلاند تجاوز 359 مليون دولار أميركي، العام الماضي؛ بزيادة نسبتها 45 في المئة عن عام 2017.