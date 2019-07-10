مناورات مغربية هندية في سواحل طنجة

تجري القوات البحرية المغربية مناورات مع القوات البحرية الهندية في سواحل طنجة المغربية ضمن جولة الفرقاطة إلى دول المنطقة.

وقالت الصحيفة "دي إن إي" الهندية "إن حلول الفرقاطة الحربية في السواحل المغربية يأتي من أجل القيام بالأدوار المنوطة بالهند في تأمين الأمن والسلام بمنطقة المحيط الهادئ الهندي".

وأشارت إلى أن الزيارة تأتي ضمن برنامج الانتشار الخارجي الواسع الدائم من قبل البحرية الهندية في البحر الأبيض المتوسط وكذلك داخل إفريقيا وأوروبا"، وفق صحيفة "هسبريس" المغربية.

وأضافت الصحيفة أن الهند تسعى إلى تعزيز دبلوماسيتها العسكرية مع المغرب من خلال عقد لقاءات ثنائية مع كبار ضباط البحرية المغربية.

وتأتي الزيارة الحالية للفرقاطة البحرية الهندية، أياما قليلة بعد مناورات بحرية قامت بها في مصر، حيث عقدت عدة لقاءات مطولة مع المسؤولين المصريين بهدف دعم الزيارات المتبادلة للأطقم البحرية المشتركة.

وتعد الفرقاطة البحرية الهندية صنيعة وريثة الاتحاد السوفياتي، حيث بُنيت في مصنع "يانتار" الروسي لبناء السفن، تحديدا من قبل الشركة العملاقة المتخصصة في إنتاج وتطوير المعدات الحربية ، حيث أشرفت على صنع الفرقاطة التي حطّت بمياه طنجة؛ وهي مزودة بمختلف أنواع الأسلحة والأجهزة القادرة على كشف المخاطر بأبعاد ثلاثية.