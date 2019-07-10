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    الملك سلمان يهنئ رئيس الوزراء اليوناني بفوزه في الانتخابات

    © AP Photo / Fethi Belaid
    العالم العربي
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    أجرى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اتصالاً هاتفياً، مساء اليوم، برئيس وزراء الجمهورية اليونانية كيرياكوس ميتسوتاكيس.

    هنأ الملك سلمان بن عبد العزيز، كيرياكوس ميتسوتاكيس، خلال الاتصال الهاتفي بفوز حزبه في الانتخابات، وأدائه اليمين الدستورية رئيساً للوزراء في الجمهورية اليونانية.

    زعيم المعارضة اليونانية، كرياكوس ميتسوتاكيس بعد فوزه بالانتخابات البرلمانية
    © Sputnik . Костис Нтантамис
    ميتسوتاكيس يؤدي القسم لتولي رئاسة وزراء اليونان
    وأوضحت وكالة الأنباء السعودية أن العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، تمنى لرئيس وزراء الجمهورية اليونانية، كيرياكوس ميتسوتاكيس، التوفيق والنجاح وللشعب اليوناني الصديق المزيد من الازدهار.

    وقد عبر رئيس وزراء الجمهورية اليونانية عن بالغ شكره للعاهل السعودي على التهنئة، مؤكداً حرصه على تطوير العلاقات بين البلدين الصديقين.

    أعلن رئيس الوزراء اليوناني الجديد، كيرياكوس ميتسوتاكيس، أنه سيعمل على خفض الضرائب التي تعهد بها، الأمر قد يؤثر على تحقيق الأهداف المالية التي التزمت بها أثينا أمام دائنيها.

    قال زعيم حزب الديمقراطية الجديدة، في كلمته بأول اجتماع لمجلس الوزراء "مشروع قانون الضرائب مع التخفيضات الأولى التي وعدنا بها سيعرض بحلول نهاية الشهر الجاري".

    كما وعد ميتسوتاكيس بخفض الضريبة على الأملاك العقارية التي فرضتها الحكومة اليمينية السابقة خلال الأزمة الاقتصادية بنسبة 30 بالمئة على مدار عامين ببتداء من العام المقبل؛ وفق وكالة الأنباء الفرنسية

    كما وعد الرئيس بخفض نسبة ضريبة الدخل والضرائب على أرباح الشركات بنسبة ثمانية في المئة.

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    الكلمات الدلالية:
    اليونان, السعودية, الحكومة اليونانية, العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز, اليونان
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