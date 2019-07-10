عون يعرب عن أسفه لفرض أمريكا عقوبات على برلمانيين لبنانيين

أعرب الرئيس اللبناني، ميشال عون، عن أسفه لفرض الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على نائبين في البرلمان اللبناني منتمين لـ"حزب الله".

وقال عون، على "تويتر" اليوم الأربعاء، إن لبنان يأسف لفرض الولايات المتحدة عقوبات على نائبين في البرلمان اللبناني، وسوف يتابع الأمر مع السلطات الأمريكية، بحسب وكالة "رويترز".

من جانبه، اعتبر عضو تكتل "لبنان القوي"، النائب فريد البستاني، العقوبات الأمريكية على نائبين وقيادي في "حزب الله" "معنوية"، مؤكدا أنها ليست مؤثرة بشكل فعلي.

وقال البستاني، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، "العقوبات مشكلتها هذه المرة أنها ضد أشخاص لديهم صفة برلمانية، ونحن كدولة نعتبر ذلك تعد على مؤسساتنا الدستورية كالبرلمان".

وشدد البستاني على أن هذه العقوبات "ليس لها تأثير فعلي على الأرض، لأن هؤلاء الأشخاص ليس لديهم ثروات داخل لبنان أو خارجه، وعمليا هي عقوبة معنوية ليس أكثر".

وتابع "تعرضنا لعقوبات من زمان، وهذه ليست المرة الأولى، لكن أمريكا لديها دائما طريقة للضغط، ولا تنجح كثيرا، لأنها ليست عقوبات اقتصادية أو مالية أو تجارية أو عسكرية، هي فقط على 3 أشخاص، لكن المشكلة أن هؤلاء الأشخاص لديهم صفة معنوية".

وأضاف النائب اللبناني "الهدف الأساسي لأمريكا هو الضغط، ولا ننسى أن هناك ضغطا على إيران، وهم يعتبرون حزب الله تابعا لإيران".

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد فرضت عقوبات على 3 مسؤولين لبنانيين في "حزب الله" وهم أمين شري ومحمد حسن رعد العضوان في مجلس النواب ووفيق صفا وهو مسؤول أمني ينسق بين "حزب الله" والأجهزة الأمنية في لبنان.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في بيان إن هذه العقوبات تأتي في إطار جهود الولايات المتحدة للتصدي "للتأثير الفاسد لحزب الله المدعوم من إيران في لبنان".

أعلنت رئاسة المجلس النيابي اللبناني، اليوم الأربعاء، في بيان، أن فرض الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على رئيس كتلة نيابية وعضو تكتل نيابي ومسؤول حزبي هو اعتداء على كل لبنان.

وجاء في البيان: "إنه اعتداء على المجلس النيابي وبالتأكيد على لبنان كل لبنان، لذا باسم المجلس النيابي اللبناني أتساءل هل أصبحت الديموقراطية الأمريكية تفترض وتفرض الاعتداءات على ديموقراطيات العالم؟".

وأضاف "أتوجه إلى الاتحاد البرلماني الدولي لاتخاذ الموقف اللازم من هذا التصرف اللامعقول".

من جانبه، وصف رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، العقوبات الجديدة التي فرضتها واشنطن على نواب يتبعون "حزب الله" اللبناني بأنها "أخذت منحى جديدا"، مؤكدا أن هذه العقوبات لن تؤثر على العمل في مجلسي النواب والحكومة.

وقال الحريري "هذه العقوبات هي كسائر العقوبات السارية، ولكن لا شك أنها أخذت منحى جديدا من خلال فرضها على نواب في المجلس النيابي، مما يعطيها منحى جديدا، ولكن هذا لن يؤثر، لا على المجلس النيابي ولا على العمل الذي نقوم به في مجلسي النواب والوزراء".

وأضاف الحريري: "إنه أمر جديد سنتعامل معه كما نراه مناسبا وسيصدر عنا موقف بشأنه".

ويشارك "حزب الله" في الحكومة الائتلافية في لبنان وتصنفه الولايات المتحدة "جماعة إرهابية".