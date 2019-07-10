تسجيل
17:29 10 يوليو/ تموز 2019
مباشر
    بحث
    البرلمان الإيراني يحرق أوراق عليها علم الولايات المتحدة بعد خروج دونالد ترامب من صفقة الاتفاق النووي مع إيران، 9 مايو/ أيار 2018

    زيارة فرنسية واجتماع عاجل للاتحاد... هل تنقذ الجهود الأوروبية الاتفاق النووي؟

    © AP Photo /
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    محاولات أوروبية أخيرة لإنقاذ الاتفاق النووي الذي شارف على الانهيار، بعد تصاعد حدة الأزمة النووية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.

    لم تنجح كل نداءات الدول الأوروبية في منع طهران من تجاوز الحد الأقصى المسموح به في إنتاج اليورانيوم المخصب، فيما لم تزل الحرب الكلامية مشتعلة بين واشنطن وطهران.

    ويواصل الاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وبريطانيا التحركات الدبلوماسية التي تهدف إلى إنقاذ الاتفاق النووي مع إيران، وطالب الاتحاد بتحديد موعد عاجل لانعقاد لجنة مشتركة بشأن إيران، بالتزامن مع زيارة إيمانويل بون كبير مستشاري الرئيس الفرنسي إلى طهران.

    المفاعل النووي الإيراني
    © AP Photo / Vahid Salemi,File
    إيران: أمريكا ارتكبت خطأ "فادحا" بالانسحاب من الاتفاق النووي

    جهود أوروبية

    حضّت الدول الأوروبية المشاركة في الاتفاق النووي ووزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، طهران على العودة عن خرقها للاتفاق النووي، وسط تصاعد التوتر حول هذا الموضوع، وأعربت بريطانيا وفرنسا وألمانيا عن "قلق بالغ" إزاء تفاقم الأزمة، حسبما أوردت وكالة "فرانس برس".

    ومنذ الانسحاب الأحادي للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من الاتفاق النووي المبرم بين طهران والدول الكبرى وفرضه عقوبات صارمة على طهران، يبذل الاتحاد الأوروبي جهودا لم تنجح حتى الساعة من أجل إنقاذ هذا الاتفاق الرامي إلى كبح الطموحات النووية الإيرانية مقابل رفع العقوبات المفروضة عليها.

    وجاء في بيان مشترك أن "وزراء خارجية فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي يعربون عن قلقهم الكبير لمواصلة إيران أنشطة لا تنسجم مع التزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة"، وهي التسمية الرسمية للاتفاق النووي المبرم عام 2015.

    وتابع البيان أن على إيران "أن تتصرف وفقا لذلك عبر التراجع عن هذه الأنشطة والعودة فورا للالتزام التام بالاتفاق النووي".

    وأشار إلى ضرورة عقد اجتماع "طارئ" للجنة المشتركة المشرفة على الاتفاق المؤلفة من الدول المشاركة فيه.

    زيارة فرنسية

    ويجري المستشار الدبلوماسي للرئيس الفرنسي إيمانويل بون، محادثات في طهران الأربعاء في إطار المساعي المبذولة لإنقاذ الاتفاق النووي المبرم عام 2015 والبحث عن وسيلة لتخفيف التوتر بين الجمهورية الإسلامية وواشنطن.

    الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الإيراني حسن روحاني في لقاء سوتشي، روسيا 14 فبراير/ شباط 2019
    © Sputnik . Mikhael Klimentyev
    روحاني: زيادة تخصيب اليورانيوم لأغراض سلمية وفي إطار الاتفاق النووي

    ورحّب متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم، بجهود فرنسا لإنقاذ الاتفاق النووي، فيما يزور كبير المستشارين الدبلوماسيين للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون طهران لإجراء محادثات، بهدف إنهاء الأزمة.

    وقالت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء "رحب المتحدث (عباس موسوي) بدور فرنسا في تخفيف التوتر وتنفيذ الاتفاق، قائلاً إن الفرنسيين جزء من جهود إبقاء الاتفاق النووي على قيد الحياة".

    وكان ماكرون قد أبلغ نظيره الإيراني، حسن روحاني، هاتفياً، السبت، أنه يحاول إيجاد طريقة بحلول 15 يوليو الجاري لاستئناف الحوار بين إيران وشركائها الغربيين.

    جهود لن تفلح

    محمد محسن أبو النور، رئيس المنتدى العربي لتحليل السياسات الإيرانية (أفايب)، قال إن "من الصعب أن تنجح الجهود الأوروبية التي تبذل في إنقاذ الاتفاق النووي، لأن الدول الأوروبية لا تملك ما تقدمه لإيران في هذا الشأن".

    وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "أوروبا يمكنها أن تؤجل وفاة الاتفاق النووي وفاة كامة، لكنها لم تتمكن من إحيائه ما لم تتنازل إيران عن شرط أساسي وهو إدراج النفط في الآلية الغائية المالية الأوروبية، أو أن تعيد أوروبا الشركات النفطية التي كانت تعمل مع طهران إلى السوق الإيراني".

     وأكد أن "هذا شبه مستحيل، نظرًا لأن الشركات التي انسحب لها علاقات قوية مع مسؤولين أمريكيين، وتخاف من وطأة العقوبات الأمريكية عليها"، مشيرًا إلى أن "أوروبا لن تنح في إحياء الاتفاق النووي على المديين المتوسط والبعيد".

    مهمة فرنسية صعبة

    وفيما يخص دلالات زيارة إيمانويل بون كبير مستشاري الرئيس الفرنسي لطهران، قال أبو النور، إن "المبعوث الفرنسي له علاقات جيدة مع الإيرانيين، ومن الواضح أنه يستهدف خفض سقف الطلبات الإيرانية المتزايدة، والتي لن تتمكن أوروبا من تنفيذها، فهو يريد أن يقنع الإيرانيين أن يكونوا أكثر عقلانية ومنطقية، إذا كانوا جادين في حماية الاتفاق النووي، وعدم الخروج منه كليًا".

    وأشار إلى أن "طهران بهذه الطريقة تخرج من الاتفاق تدريجيا، وتضعف الاتفاق للغاية، ومهمة المبعوث الفرنسي صعبة للغاية في ظل الأوضاع الحالية والتي تزداد سوءًا كل يوم".

    ومضى قائلًا "أمريكا اليوم دعت لتحالف دولي ضد إيران لتأمين ناقلات النفط في الخليج، فيما هدد الحرس الثوري إنه سيضرب القواعد العسكرية الموجودة في الخليج، ما يثير الأمور تعقيدًا، ويصعب من مهمة المبعوث الفرنسي".

    المفاعل النووي الإيراني
    © AP Photo / Vahid Salemi,File
    الأمم المتحدة: المفتشون سيعدون تقريرا عن إعلان إيران زيادة مستوى التخصيب

    وأنهى أبوالنور حديثه قائلًا "قد ينجح إيمانويل بون في خفض التوتر القائم نوعًا ما، لكنه لم ينجح في إبقاء الاتفاق النووي على قيد الحياة، حيث كل أسباب الوفاة متحققة ومتاحة".

    تحركات إيران

    من جانبه قال الإعلامي والمحلل السياسي الإيراني، محمد غروي إن "تحركات إيران النووية ليست خاطئة، فطهران التزمت بالاتفاق النووي لمدة عام كامل بعد الانسحاب الأمريكي منه".

    وأضاف في تصريحات سابقة لـ "سبوتنيك"، أن "إيران لا تريد من الدول الأوروبية الانسحاب من الاتفاق النووي، إلا أن تهديدات بعض الدول بالانسحاب تبدو غريبة، فلم نسمع عنها حين انسحبت واشنطن".

    وتابع "لا أعلم لماذا هذا الاستنفار الأوروبي تجاه إيران، وكأنها من أخطئت"، مضيفًا: "يحق لإيران بناءً على البند 26 و36 من الاتفاق النووي، اتخاذ أي إجراء للحصول على حقها، وطهران تعمل الآن ضمن إطار هذين البندين".

    وأكد المحلل السياسي الإيراني، أن "إيران وقعت على الاتفاق النووي من أجل رفع العقوبات، وبيع نفطها وتحقيق انفراجة اقتصادية، وهذا لم يحدث، فطهران لم تستفد من التوقيع، ورغم ذلك لم تغادره"، مستطردًا: "على إيران أن تلبي طموحات الشعب في سيرورة اقتصادية ونفطية".

    وبشان التحركات الإيرانية، أضاف "إيران التزمت بالاتفاق النووي وهذا بشهادة المنظمة الدولية للطاقة الذرية، والتي أوضحت خلال 14 تقريرًا شهرًا مدى التزام طهران".

    وأنهى حديثه قائلًا "إيران التزمت بالاتفاق، الكرة الآن في ملعب الأوروبيين وعليه أن يلتزموا بالاتفاق النووي، وأن يجعلوا أمريكا تعود للاتفاق النووي وترفع العقوبات على إيران".

    وأعلنت طهران، الأحد، أنها رفعت تخصيب اليورانيوم إلى نسبة 4.5% على الأقل، أي فوق الحد المسموح بموجب الاتفاق حول برنامجها النووي في 2015.

    إيران تطالب بالافراج عن ناقلة النفط التي تحتجزها بريطانيا والحرس الثوري يهدد بالرد

    فيما أكد تقرير مفتشي الطاقة الذرية، الاثنين، خرق إيران لمستوى تخصيب اليورانيوم، مؤكدين أن طهران تخصب اليورانيوم بدرجات محظورة.

    وقال المتحدث باسم الوكالة في بيان إن "مفتشي الوكالة تحققوا في الثامن من يوليو من أن طهران قامت بتخصيب اليورانيوم بدرجة أعلى من 3.67%".

    وذكر تقرير أرسل للدول الأعضاء في الوكالة أن الوكالة تحققت من مستوى تخصيب اليورانيوم عبر أجهزة على الإنترنت لمراقبة التخصيب مضيفاً أن عينات أخذت أيضا اليوم لفحصها.

    قال بهروز كمالوندي، المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة ارتكبت خطأ "فادحا" بالانسحاب من الاتفاق النووي المبرم في 2015 بين إيران وقوى عالمية.

    وأضاف كمالوندي "الانسحاب من الاتفاق كان خطأ فادحا من الأمريكيين… تسبب في هذه المشاكل كلها. حصل (أطراف الاتفاق) الأوروبيون على ما يكفي من الوقت لإنقاذ الاتفاق".

    ووقع الاتفاق النووي في يوليو 2015 بين إيران ومجموعة الدول الست الكبرى، التي تضم الولايات المتحدة والصين وفرنسا وبريطانيا وروسيا وألمانيا.

    انظر أيضا:

    إيران تهدد برد عسكري مدمر
    ترامب: إيران تتعمد تخصيب اليورانيوم بشكل سري منذ عقود
    إيران: أمريكا ارتكبت خطأ "فادحا" بالانسحاب من الاتفاق النووي
    مستشار ماكرون: فرنسا لا تسعى للوساطة بين إيران وأمريكا
    الكلمات الدلالية:
    أخبار إيران, الاتفاق النووي, إيران, أمريكا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    المعبد البوذي القديم في مدينة باغان، ميانمار
    مواقع جديدة على قائمة التراث العالمي لليونسكو منها روسية وعربية
    بدعوة قضائية... ترامب ممنوع من حظر متابعيه على تويتر
    محكمة أمريكية تمنع ترامب من حظر متابعيه على "تويتر"
    إنفوجرافيك - المروحية مي-35 إم
    المروحية "مي-35 إم"
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك