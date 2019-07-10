اليمن... غارات عنيفة تدمر 3 مراكز للاتصال تابعة لـ"أنصار الله"

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، اليوم الأربعاء، أن قوات التحالف العربي، شنت غارات عنيفة دمرت 3 مراكز للاتصال تابعة لـ"أنصار الله".

القاهرة — سبوتنيك. أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، اليوم الأربعاء، أن قوات التحالف العسكري العربي الداعمة له، دمرت غرف اتصالات متطورة لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية.

وقال موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر" إن "مقاتلات التحالف استهدفت، أمس الثلاثاء، بغارات غرفة اتصالات للحوثيين في مركز مديرية كتاف شرق صعدة".

وأضاف أن "التحالف شن غارات جوية على غرفتي اتصالات أخريتين للحوثيين في جبل العشة ومنطقة حمدات في المديرية ذاتها"، مؤكداً أن "الغارات أدت إلى تدمير غرف الاتصالات، وسقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين".

وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، يقوم بعمليات عسكرية ضد مواقع الحوثيين دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها الجماعة أواخر عام 2014.

وبالمقابل تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات متواصلة بطائرات دون طيار، وصواريخ باليستية تستهدف قوات سعودية داخل اليمن، وبداخل الأراضي السعودية.

وتسببت الغارات الجوية للتحالف، وكذلك القصف المتبادل، بسقوط مئات الآلاف من المدنيين والعسكريين، بين قتلى وجرحى، فضلا عن تدمير البنية التحتية لليمن، وانتشار الأوبئة والأمراض، والمجاعة في بعض المناطق، وبات نحو 22 مليون شخص، أي نحو 75% من عدد سكان اليمن، بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية.