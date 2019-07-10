يحوي تغييرا في نهجه السياسي... شرط ليبرمان لاتفاق سلام مع الفلسطينيين

قال أفيغدور ليبرمان، رئيس حزب "يسرائيل بيتنو"، إن تل أبيب، لا يمكنها التوصل إلى اتفاق سلام مع الفلسطينيين دون التوصل لاتفاق بشأن ما وصفه بـ"الصراع الأكثر تعقيدا مع مواطني إسرائيل العرب".

جاءت تصريحات ليبرمان، خلال جولة انتخابية، في بلدة كريات أونو الإسرائيلية الواقعة وسط البلاد، ضمن استعداداته للانتخابات في سبتمبر/ أيلول المقبل، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وقال ليبرمان "ليس لدينا صراع منفصل مع الفلسطينيين، وكل من يقول ذلك يتعمد التضليل".

ولفتت الصحيفة إلى أن تصريحات ليبرمان تضع الدولة اليهودية في مواجهة 1.8 مليار مسلم وفي مواجهة 22 دولة عربية، مشيرة إلى أنه يمكن تفسيرها بأنها "صراع مع العالمين الإسلامي والعربي بالكامل".

ونقلت الصحيفة عن ليبرمان قوله "إن الصراع ثلاثي الأبعاد — مع الدول العربية ومع الفلسطينيين ومع العرب الإسرائيليين، والصراع الثالث، مع العرب الإسرائيليين، هو الأكثر صعوبة"، مضيفا "الاتفاق يجب أن يكون ثلاثي الأبعاد مع جامعة الدول العربية ومع العرب الإسرائيليين ومع الفلسطينيين".

ويمثل العرب في إسرائيل خمس عدد سكان إسرائيل.

واستطرد "أية محاولة للتوصل إلى اتفاق منفصل مع الفلسطينيين أو عرب إسرائيل ستفشل"، مشيرا إلى أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس رفض عرضا طرحه رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت، في مؤتمر سلام عقد في مدينة أنابوليس بولاية ماريلاند الأمريكية، في عام 2008.

وتابع "كان أفضل عرض يمكن للفلسطينيين أن يحصلوا عليه".

وذكرت الصحيفة أن خطة ليبرمان تدعو إلى جعل المدن والبلدات في منطقة "المثلث" الواقعة في جنوب شرق حيفا، التي تشمل مدن عربية مكتظة بالسكان، جزءا من الدولة الفلسطينية في أي اتفاق مقابل خضوع مناطق تضم مستوطنات يهودية في الضفة الغربية للسيادة الإسرائيلية.