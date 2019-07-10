تسجيل
22:03 10 يوليو/ تموز 2019
مباشر
    بحث
    الجيش الإماراتي - طائرات ميراج 2000 وإف-16 التابعة لقوات الطيران الإماراتية خلال المناورات المشتركة مع القوات الفرنسية في صحراء أبو ظبي

    سحب أم إعادة انتشار... الكشف عن خطط الإمارات والتحالف في اليمن

    © REUTERS / Ben Job
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    كثر الحديث خلال الساعات الماضية عن سحب الإمارات قواتها من اليمن، وتعددت التكهنات والتحليلات حول الأسباب التي دفعت أبو ظبي نحو تلك الخطوة، في الوقت الذي قللت فيه قيادات جنوبية من تلك الخطوة ووضعتها تحت بند إعادة ترتيب الأوراق.

    أكدت القيادات الجنوبية، أن التواجد الإماراتي لم يكن بصورة كبيرة، وإنما كان وفق الدور المحدد له ضمن التحالف العربي.

    الإمارات لن تنسحب

    قال منصور صالح المحلل السياسي الجنوبي لـ"سبوتنيك"، ليس هناك انسحاب للقوات الإماراتية من اليمن كما يروج له البعض، الأمر لا يتعدى عمليات تخفيض للقوات في مكان ونقلها إلى مكان آخر، مع العلم أن التواجد الإماراتي على الأرض هو بشكل رمزي ويقوم بمساعدة القوات الجنوبية على الأرض عن طريق طلعات الطيران.

    وأضاف صالح، عندما تم توقيع  اتفاق السويد وتوقف العمليات العسكرية ربما تم إعادة انتشار التواجد الإماراتي في مناطق أخرى، وبشكل عام الحديث عن سحب الإمارات لتواجدها في الجنوب هو حديث عن أماني لمن يروجون لمثل تلك الشائعات.

    وأشار إلى أن الإمارات ملتزمة بالمهام التي جاءت من أجلها ضمن التحالف العربي، وقد قامت الإمارات بتسليم القيادة بالفعل للقوات الجنوبية التي تدعمها بعد أن توقفت العمليات العسكرية وفقا للاتفاق، وقد تسلمت المهام بالفعل قوات العمالقة وقوات طارق صالح والألوية التهامية، والقوات الإماراتية تعد مقر قيادة للعمليات.

    إعادة انتشار

    وقال العقيد مأمون المهجمي الناطق الرسمي باسم ألوية العمالقة في الجنوب اليمني لـ"سبوتنيك"، الإمارات لم تغادر اليمن والتحالف وإنما كانت هناك بعض خطط إعادة الانتشار في الساحل الغربي والتي جاءت بعد إتفاق السويد في الساحل الغربي.

    وأضاف المهجمي، مازالت القوات التي تم إنشائها بدعم من الإمارات موجودة ويقدر عددها بأكثر من 25 ألف جندي.

    وأشار الناطق باسم ألوية العمالقة، إلى أن الأيام الماضية شهدت الكثير من الترتيبات ومنها تشكيل القيادة المشتركة لكل القوات الموجودة في الساحل الغربي وتلك الأمور سوف تساعد كثيرا في العمليات على الجبهة.

    شائعات إعلامية

     وأوضح المهجمي، أن الإعلام يتحدث كثيرا عن سحب القوات الإماراتية وهو أمر غير صحيح، فما كان لدينا هو بعض القيادات بقى بعضهم وذهب البعض الآخر، وتم إسناد معظم قيادة العمليات للقيادة المشتركة للقوات والتي تم تشكيلها مؤخرا، ومازالت كل تلك القوات التي تم ضمها تحت قيادة التحالف العربي.

    أعلنت قيادة المقاومة المشتركة في الساحل الغربي التابعة للجيش اليمني، أمس الثلاثاء، تشكيل قيادة مشتركة تمثل كافة القوات المرابطة فيه، وغرفة عمليات مرتبطة بقوات التحالف العربي.

    فوفقاً لوكالة "2 ديسمبر"، الناطقة باسم قوات المقاومة الوطنية، قالت قيادة المقاومة المشتركة في الساحل الغربي، في بيان "انطلاقا من مسؤوليتنا الوطنية واستشعارا لمسؤوليتنا الأخلاقية والإنسانية، فإننا في قوات المقاومة المشتركة في الساحل الغربي، نعلن لأبناء شعبنا اليمني العظيم تشكيل قيادة مشتركة تمثل كافة القوات المرابطة في الساحل الغربي، وغرفة عمليات مرتبطة بقوات التحالف العربي".

    وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، يقوم بعمليات عسكرية ضد مواقع الحوثيين دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها الجماعة أواخر عام 2014.

    وبالمقابل تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات متواصلة بطائرات دون طيار، وصواريخ باليستية تستهدف قوات سعودية داخل اليمن، وبداخل الأراضي السعودية.

    وتسببت الغارات الجوية للتحالف، وكذلك القصف المتبادل، بسقوط مئات الآلاف من المدنيين والعسكريين، بين قتلى وجرحى، فضلا عن تدمير البنية التحتية لليمن، وانتشار الأوبئة والأمراض، والمجاعة في بعض المناطق، وبات نحو 22 مليون شخص، أي نحو 75% من عدد سكان اليمن، بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية.

    انظر أيضا:

    "أنصار الله" تقضي بإعدام 30 شخصا بتهمة التجسس لصالح "التحالف" العربي
    التحالف العربي يعلن اعتراض وإسقاط طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه مطار جازان
    التحالف العربي: إسقاط طائرة أطلقتها "ميليشيات" الحوثي باتجاه جازان
    التحالف العربي: قوات سعودية خاصة أسرت أمير "داعش" في اليمن
    التحالف العربي: الحوثيون أطلقوا 226 صاروخا باليستيا منذ بدء العملية العسكرية في اليمن
    التحالف العربي: القوات الجوية تعترض طائرتين مسيرتين انطلقتا من صنعاء
    أمريكا اطلعت عليها... التحالف العربي يكشف مفاجأة بشأن الأسلحة الإيرانية
    الكلمات الدلالية:
    انسحاب القوات الإماراتية من اليمن, القوات الإماراتية في اليمن, الإمارات
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    المعبد البوذي القديم في مدينة باغان، ميانمار
    مواقع جديدة على قائمة التراث العالمي لليونسكو منها روسية وعربية
    بدعوة قضائية... ترامب ممنوع من حظر متابعيه على تويتر
    محكمة أمريكية تمنع ترامب من حظر متابعيه على "تويتر"
    إنفوجرافيك - المروحية مي-35 إم
    المروحية "مي-35 إم"
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك