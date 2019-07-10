بالفيديو والصور... تخريج دفعة ضباط سوريين اجتازوا دورة الصاعقة بحضور وزير الدفاع

قام العماد علي عبد الله أيوب، نائب القائد العام وزير الدفاع السوري، بحضور احتفال تخريج دفعة جديدة من الضباط الذين اجتازوا بنجاح دورة الصاعقة، وذلك بتوجيه من الرئيس بشار الأسد القائد العام للجيش والقوات المسلحة.

وقدم الخريجون عروضا عسكرية ورياضية أظهروا من خلالها لياقتهم البدنية والرياضية العالية كما تضمن الحفل بيانا عمليا يحاكي ظروف المعركة الحقيقية ويظهر مستوى المهارات العالية للضباط الخريجين.

وألقى العماد أيوب كلمة هنأ فيها الخريجين بتخرجهم وقد أصبحوا أكثر صلابة وأغنى معرفة وأوسع نظرة وأعمق تجربة وقدرة على استخدام فنون القتال التي يحتاجونها في خوض هذا النوع من الحروب غير التقليدية التي تخوضها سورية منذ أكثر من ثماني سنوات مؤكداً على أهمية نقل ما اكتسبوه من مهارات إلى زملائهم ومرؤوسيهم في أماكن عملهم مع بقية رفاقهم المقاتلين الذين أخذوا على عاتقهم مهمة حمل الأمانة وصون الكرامة وإكمال درب التضحية والبطولة والفداء، وفق ما نقلت وكالة "سانا".

من جهتهم، أكد الضباط الخريجون أنهم سيبقون عند حسن الظن بهم رجالا أشداء مستعدين للتضحية بكل غال ونفيس في سبيل الدفاع عن عزة الوطن وأمنه وسيادته.

ورافق العماد وزير الدفاع عدد من كبار ضباط القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة.