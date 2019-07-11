مارتن غريفيث يبحث مع بومبيو تنفيذ اتفاقية ستوكهولم بشأن اليمن

ناقش المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في واشنطن، تنفيذ اتفاقية ستوكهولم في اليمن.

القاهرة — سبوتنيك. وقال غريفيث في تغريده له على "تويتر"، الأربعاء 10 يوليو / تموز: "كان لي نقاش مثمر مع الوزير بومبيو، في وزارة الخارجية الأمريكية، ناقشنا السبل لمساعدة الأطراف على وضع حد للنزاع في اليمن وتنفيذ اتفاقية ستوكهولم".

Special Envoy Griffiths: I had a fruitful exchange w/ @SecPompeo today @StateDept. We discussed ways to help the parties put an end to the conflict in #Yemen & implement the Stockholm agreement. I expressed my appreciation for US' support & commitment. @UN_Spokesperson @USUN — OSE_Yemen (@OSE_Yemen) July 10, 2019

وتابع: "لقد عبرت له عن امتناني لدعم الولايات المتحدة الأمريكية والتزامه".

وأعلن المبعوث الأممي، الثلاثاء 9 يوليو، توجهه إلى واشنطن، في زيارة تستغرق يومين، يجتمع خلالها بمسؤولين أمريكيين لمناقشة الوضع في اليمن، ودعم الولايات المتحدة لجهوده في الدفع قدما بعملية السلام ووضع حد للنزاع.