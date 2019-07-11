قائد بالجيش الليبي يكشف التفاصيل النهائية لتحرير طرابلس

كشف آمر اللواء 73 مشاة التابع للجيش الوطني الليبي اللواء علي صالح القطعاني، اليوم الخميس، سير العمليات العسكرية لتحرير العاصمة الليبية طرابلس.

بنغازي — سبوتنيك. وقال القطعاني، إنه "في انتظار تعليمات القيادة العامة للجيش الليبي لتنفيذ المرحلة الثانية بجميع خطواتها للوصول للهدف الأكبر وهو الحسم النهائي لتحرير العاصمة".

وأوضح القطعاني في مقابلة خاصة مع وكالة " سبوتنيك ": "بالنسبة لسير العمليات العسكرية لتحرير العاصمة الليبية طرابلس التي يقودها الجيش الوطني الليبي من المليشيات والمجموعات الإرهابية المارقة ودواعش المال العام وتنظيم (داعش- الإرهابي المحظور في روسيا والعديد من الدول الأخرى)، المرحلة الأولى تمت بنجاح تام والتي رسمت على خطوتين، الخطوة الأولى وهي تقدم القوات المسلحة واحتلال المناطق المعدة مسبقاً وفقا الخطة والتعليمات التي وضعتها القيادة العامة للقوات المسلحة العربية".

وأضاف آمر اللواء 73 مشاة أن "الخطوة الثانية هي استنزاف العدو والسيطرة التامة علي المواقع وتجنب وقوع خسائر بشرية في صفوف المدنيين، فضلا عن الخسائر المادية في المنشآت المدنية وعدم السماح للإرهابيين والمليشيات الفرصة في تدمير المدينة".

وأتم قائلا، "الآن نحن في انتظار تعليمات القيادة العامة للجيش الليبي لتنفيذ المرحلة الثانية بجميع خطواتها للوصول لهدفنا الأكبر وهو تحرير العاصمة والحسم النهائي".